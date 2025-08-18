Alcaldías de la CDMX que entregan certificado médico gratis por el regreso a clases 2025
El trámite del certificado médico será completamente gratuito para apoyar la economía de los padres de familia este regreso a clases 2025; estas son las sedes.
Las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) apoyarán a los padres de familia este regreso a clases 2025 con el certificado médico con el objetivo de que no gasten en este documento obligatorio y los estudiantes se puedan inscribir sin inconvenientes.
El certificado médico es un escrito que emite un profesional acerca del estado de salud de un paciente después de practicarle un examen de sus signos vitales, enfermedades y padecimientos. El testimonio aprueba o no que el solicitante haga algunas actividades deportivas o tareas específicas.
¿Qué alcaldías entregan certificado médico gratis?
Este regreso a clases 2025 , las alcaldías que entregan certificado médico de forma gratuita son:
- Gustavo A. Madero
- Magdalena Contreras
- Iztapalapa
Magdalena Contreras
La alcaldía Magdalena Contreras puso en marcha la Jornada de Certificados Médicos Gratuitos para los estudiantes que habitan en la demarcación. Se entregarán durante cinco días, a partir de las 9:00 de la mañana hasta concluir 200 formatos.
Las sedes son:
- 18 de agosto: Canchas de futbol “Higuera”, Higuera 20, colonia Las Cruces
- 19 de agosto: Explanada de la alcaldía Magdalena Contreras, avenida Álvaro Obregón 20, colonia Barranca Seca
- 20 de agosto: Explanada de San Nicolás Totolapan, Kiosko del Pueblo
Gustavo A. Madero
A través de la Jornada de Salud “Regreso a Clases”, la alcaldía Gustavo A. Madero permite a los padres de familia tramitar el certificado médico de manera gratuita. El servicio estará disponible hasta 2 de septiembre en las siguientes sedes:
- Clínica Médica y Odontológica San Juan de Aragón, avenida 535 esquina 508, Unidad Habitacional San Juan de Aragón Primera Sección
- Clínica Médica y Odontológica Cuautepec, avenida 18 de Marzo, colonia Loma La Palma
- Clínica Dental y Dispensario Médico Tlacos, avenida Tlacos s/n, colonia Fernando Casas Alemán
- Clínica Médica Dental Progreso Nacional, avenida Río de loa Remedios, entre calles 20 y 21, colonia Ampliación Progreso Nacional
- Clínica Médica Dental Loreto Fabela, avenida José Loreto Fabela esquina 416 s/n, Séptima Sección San Juan de Aragón
- Servicio de Medicina Preventiva (Sótano de la alcaldía), 5 de febrero, esquina Vicente Villada, colonia Villa Gustavo A. Madero
Iztapalapa
Durante la Feria de Regreso a Clases, la alcaldía Iztapalapa ofrecerá servicios y productos a precios especiales con el objetivo de que los alumnos lleguen al 100% a las aulas. Se podrán tramitar certificados médicos y actas de nacimiento . Además habrá cortes de cabello y servicios emocionales, dentales y de fotografía a precios bajos.
Requisitos para tramitar el certificado médico de manera gratuita
Los menores de edad deberán estar acompañados por los padres o tutores a la hora de tramitar el certificado médico, de lo contrario no podrá realizarse. De igual manera se recomienda acudir desayuado y con su CURP impresa.
