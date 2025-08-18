Manifestaciones hoy en CDMX: ¿Dónde habrá bloqueos este lunes 18 de agosto?

La Ciudad de México (CDMX) será sede de varias manifestaciones hoy lunes 18 de agosto que provocarán bloqueos en vialidades importantes y afectarán el paso de las unidades del transporte público en las alcaldías.

Durante esta tercera semana de agosto continúa el regreso de los estudiantes de educación superior a escuelas públicas y particulares, lo que provocará una mayor movilidad en el transporte como el Metro CDMX y el Metrobús.

¿Qué alcaldías tendrán marchas y bloqueos hoy 18 de agosto?

Las alcaldías que registrarán marchas y bloqueos hoy son las siguientes:

Cuauhtémoc

Coyoacán

Benito Juárez

Álvaro Obregón

¿Qué manifestaciones se esperan hoy 18 de agosto en la CDMX?

Colectiva “En llamas” de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México realizará una manifestación en Prolongación Constitución No.58A, colonia La Concha, alcaldía Xochimilco, a las 10:00 de la mañana.

realizará una manifestación en Prolongación Constitución No.58A, colonia La Concha, alcaldía Xochimilco, a las 10:00 de la mañana. Mujeres Organizadas de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México se concentrarán en la institución, ubicada en avenida Insurgentes Sur No. 3000 Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, a las 10:00 de la mañana.

se concentrarán en la institución, ubicada en avenida Insurgentes Sur No. 3000 Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, a las 10:00 de la mañana. El Clan Mariposas Negras se manifestará frente a la Secretaría de Cultura, que se encuentra sobre avenida Paseo de la Reforma No, 175, colonia Renacimiento, alcaldía Cuauhtémoc.

se manifestará frente a la Secretaría de Cultura, que se encuentra sobre avenida Paseo de la Reforma No, 175, colonia Renacimiento, alcaldía Cuauhtémoc. Vecinos de la colonia Agrícola Oriental bloquearán la Sede de la alcaldía Iztacalco, avenida Río Churubusco y Benito Juárez s/n, colonia Bramadero Ramos Millán, alcaldía Iztacalco, a partir de las 11:00 de la mañana.

Plantones hoy lunes

La Alianza Latinoamericana por Palestina contra el Apartheid Ciudad de México mantienen un plantón en el Hemiciclo a Juárez, avenida Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

contra el Apartheid Ciudad de México mantienen un plantón en el Hemiciclo a Juárez, avenida Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Vecinos de la colonia El Capulín tienen un plantón en Tulipanes y Prolongación Artificios, alcaldía Álvaro Obregón.

tienen un plantón en Tulipanes y Prolongación Artificios, alcaldía Álvaro Obregón. Madres Buscadoras de los Estados de Sonora Tamaulipas y Veracruz realizan un plantón frente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Ángel Urraza No. 1137, colonia del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez.

¿Qué autos no circulan hoy?

Los autos que no podrán circular hoy son los que tienen engomado amarillo, holograma 1 y 2 y terminación de placas 5 y 6, según el calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/BBfbPScJ0o — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 17, 2025

