Metro CDMX hoy, 18 de agosto, con retrasos por alta demanda en la Línea 3; Metrobús con afectaciones en 2 rutas

El Metro CDMX hoy, 18 de agosto de 2025, opera con retrasos en la Línea 3 debido a alta demanda. Usuarios reportan que los tiempos de espera superan los 15 minutos en estaciones como Zapata, División del Norte y Coyoacán. La información oficial indica un avance de trenes cada 7 minutos, pero en la práctica los pasajeros denuncian que el servicio es mucho más lento.

Además, el Metrobús también registra afectaciones en las Líneas 4 y 5 por obstrucción en el carril confinado, lo que ha suspendido el servicio en las estaciones Plaza de la República a Glorieta de Colón y Memorial News Divine. En la primera ruta en ambos sentidos y en la segunda con dirección a Preparatoria 1.

Estado del servicio del Metro CDMX hoy

El reporte del Sistema de Transporte Colectivo a las 07:05 h indica los siguientes tiempos de paso:



Línea 1: 5 min (zona de obra)

Línea 2: 5 min

Línea 3: 7 min (alta afluencia)

Línea 4: 6 min

Línea 5: 5 min

Línea 6: 5 min

Línea 7: 6 min

Línea 8: 5 min

Línea 9: 5 min

Línea A: 5 min

Línea B: 6 min

Línea 12: 5 min

¿Qué líneas del Metro CDMX operan con normalidad?

A excepción de la Línea 3, el resto de las líneas reporta tiempos de espera entre 5 y 6 minutos, lo que se considera un servicio dentro de lo habitual.

¿Qué pasó en la Línea 3 hoy 18 de agosto de 2025?

La Línea 3, que va de Universidad a Indios Verdes, registra saturación y demoras. Pasajeros informan que los trenes permanecen detenidos más de 15 minutos y que la afluencia es máxima.

¿Qué estaciones del Metrobús CDMX reportan retrasos?

El Metrobús Línea 4 y 5 suspendió servicio en las estaciones Plaza de la República a Glorieta de Colón, en ambas direcciones, y Memorial News Divine dirección Preparatoria 1. Esto genera mayor concentración de usuarios en estaciones cercanas.

Recomendaciones para viajar en el Metro CDMX

Anticipa tu salida al menos 30 minutos más temprano

Permite el libre cierre de puertas y desciende antes de ingresar

Consulta redes oficiales de @MetroCDMX y @MetrobusCDMX

¿Cuáles son los horarios del Metro y Metrobús en CDMX?

El Metro CDMX opera de lunes a viernes de 5:00 a 24:00 h, sábados de 6:00 a 24:00 h y domingos de 7:00 a 24:00 h.

El Metrobús funciona todos los días de 4:30 a 24:00 h.

¿Qué estaciones del Metro están cerradas?

Hoy no se reportan estaciones cerradas fuera de las zonas de obra en la Línea 1.

¿Dónde habrá manifestaciones hoy en la CDMX?

Autoridades de movilidad informan que se prevén manifestaciones en el Centro Histórico y en inmediaciones de Insurgentes Sur, lo que puede afectar la circulación vehicular y transporte público.

El Metro CDMX hoy, 18 de agosto de 2025, enfrenta retrasos en la Línea 3 y afectaciones en el Metrobús, por lo que se recomienda consultar en tiempo real el avance del servicio antes de salir.

