Ubicación exacta de las pantallas del Gobierno de la CDMX para disfrutar del concierto de Interpol en el Zócalo

El Gobierno de la Ciudad de México informó que con el objetivo de que mayor número de chilangos disfruten del concierto de Interpol en el Zócalo de la CDMX se colocarán pantallas en diferentes calles, asimismo, destacó que habrá una banda invitada, que se encargarán de abrir el show.

En conferencia de prensa, Claudia Stella Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de la Ciudad de México, señaló que los habitantes de la capital y extranjeros podrán ver el concierto de rock en inglés en diferentes puntos del Centro Histórico, no solo en el Zócalo de la CDMX, de manera cómoda.

Para que esté holgado el espacio, estén cómodos y lo puedan ver desde cualquier punto, para que no se presionen por llegar exactamente al Zócalo, hemos hecho una planeación de logística técnica donde habrá pantallas -dijo la secretaria de Cultura de la CDMX.

¿Dónde se ubicarán las pantallas para ver el concierto de Interpol en el Zócalo de la CDMX?

La titular de Cultura de la CDMX señaló que las pantallas tendrán Delays o bocinas y se colocarán a lo largo de calles importantes del Centro Histórico :

20 de noviembre

Venustiano Carranza

República de Uruguay

República El Salvador

Mesones

Pino Suárez

Corregidora

Mencionó que habrá otra pantalla en 5 de Mayo, pegado a calle Francisco I. Madero, para que los capitalinos disfruten a lo grande de la participación de Interpol.

¿Qué bandas estarán invitadas al concierto de Interpol en el Zócalo de la CDMX?

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, mencionó que el sábado 20 de abril, la banda Interpol no estará sola, sino que habrá una agrupación invitada y esta será Water From Your Eyes, dúo estadounidense cuyo género musical es indie pop.

La banda Water From Your Eyes que tocará antes que Interpol en el Zócalo de la CDMX, está conformada por Rachel Brown y Nate Amos. Se caracteriza por guitaras y baterías pesadas y tener un estilo punk y hard rock.

¿A qué hora comienza el concierto de Interpol en el Zócalo de la CDMX?

El concierto de Interpol en el Zócalo dará comienzo en punto de las 7:00 de la noche. Sin embargo, se recomienda acudir con anticipación para conseguir un buen lugar, evitar tránsito vehicular y alta afluencia en el Metro CDMX.

