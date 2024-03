Shakira podría dar un concierto gratis en el Zócalo de la CDMX y esto sabemos al respecto

Los fanáticos de Shakira en México comienzan a ilusionarse con un posible concierto de la colombiana en el zócalo de la Ciudad de México. No es un secreto que la artista vive uno de los mejores momentos de su carrera y ahora busca complacer a sus seguidores con una serie de presentaciones gratuitas en varios países.

El 22 de marzo, Shakira lanzó su nuevo disco ‘Las Mujeres Ya No Lloran’. Un éxito a nivel mundial que la artista ha comenzado a promocionar de una manera que ha dejado sprendido a miles de personas. Basta decir que dio un concierto gratuito sorpresa en el Times Square de Nueva York.

Un guiño para un posible concierto de Shakira en el Zócalo

Fue así que, en su presentación en el Times Square, Shakira reveló que dará una serie de presentaciones gratuitas a lo largo de varias ciudades en el mundo. Una noticia que generó mucha ilusión en sus fanáticos y por la que miles anhelan tener la oportunidad de verla en vivo.

Desde ese momento comenzó el rumor de que podría llegar a dar una presentación en el Zócalo. Por si fuera poco, la cuenta de Instagram de Viva Latino y de Sporify compartieron un video con la descripción: “Las Mujeres Ya No Lloran llegando a una ciudad near you. Estén atentos a lo que viene de @shakira ”.

En dicho video se pueden observar diamantes o cirstales cayendo en ciudades como Río de Janeiro, en Brasil, Bogotá, en Colombia, y en la Ciudad de México, en México. Para ser más específicos, los diamantes caen en una imagen de Bellas Artes y de la Torre Latinoamericana, un punto emblemático de la capital del país.

Gracias a esto, los usuarios en redes sociales pensaron que es prácticamente un hecho que Shakira dará un concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México . Si bien la artista no ha dado información concreta al respecto, sus declaraciones y esa última publicación en Instagram han hecho crecer las expectativas.

