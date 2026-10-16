Calles paralizadas y tráfico por marcha y bloqueos del IMSS en CDMX hoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió la Agenda de Movilizaciones que se tiene prevista para hoy y se llevarán a cabo bloqueos y diversas manifestaciones que provocarán cierres viales.

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Marcha de estudiantes y trabajadores del IMSS

La Alianza estudiantil por la transparencia universitaria llevará a cabo una marcha a las 13:30 horas en la Escultura “Los Bigotes” Circuito Escolar e Investigación Científica, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán con rumbo a la Torre de Rectoría Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Además, trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social realizarán manifestaciones en diversos puntos de la capital.

¿Dónde habrá bloqueos hoy en CDMX?

Según la información se espera que haya tráfico pesado por cierres viales en las siguientes zonas y horarios:

10:00 horas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Av. Insurgentes Centro No. 795, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez y en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

10:30 horas en Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en Av. Universidad No. 1449, colonia Pueblo Axotla, alcaldía Álvaro Obregón.

11:30 horas en Av. Barranca del Muerto y Félix Parra, colonia San José Insurgentes, alcaldía Benito Juárez.

12:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

15:00 horas en Monumento a la Revolución Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc y en Universidad Pedagógica Nacional Plantel Ajusco en Carretera Picacho-Ajusco No. 24, colonia Héroes de Padierna, alcaldía Tlalpan.

16:30 horas en Secretaría del Medio Ambiente “Santa Catarina” en Cda. Tlaxcala y Germán Valdez, colonia Ampliación Emiliano Zapata, alcaldía Iztapalapa.

18:00 horas en Calz. México Tacuba y Circuito Interior Melchor Ocampo, colonia Tlaxpana, alcaldía Miguel Hidalgo.

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