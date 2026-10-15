Balacera en Azcapotzalco: Ataque armado deja dos heridos; los agresores escaparon del lugar

Dos personas resultaron heridas por disparos de arma de fuego, una de ellas de nacionalidad extranjera, tras un ataque armado registrado en la colonia Pasteros de la alcaldía Azcapotzalco; los presuntos responsables escaparon del lugar.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la agresión ocurrió cuando las víctimas viajaban en un automovil por el cruce de la calles Ahuehuete y la avenida Aquiles Serdán.

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🚨#AlertaADN



Atacaron a balazos a los ocupantes de un vehículo en la colonia Pasteros de la alcaldía Azcapotzalco, las víctimas se reportan muy graves y los agresores escaparon pic.twitter.com/rn7KAnBjPv — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 15, 2026

Ataque armado en Azcapotzalco: ¿Qué pasó en Azcapotzalco?

¿Qué pasó en Pasteros? Después de recibir el reporte de las personas lesionadas, elementos policiales y servicios de emergencia acudieron al lugar para atender la situación.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios a los dos ocupantes del vehículo, quienes presentaban heridas provocadas por disparos de arma de fuego. Posteriormente, ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

Aunque los primeros reportes señalaron que las víctimas se encontraban en estado grave, las autoriades no precisaron oficialmente su condición médica ni revelaron sus identidades.

La SSC confirmó que uno de los lesionados es una nacionalidad extranjera, sin especificar su país de origen.

La #SSC informa:



Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana atendió el reporte de dos personas lesionadas por disparos de arma de fuego, cuando viajaban a bordo de un automóvil en el cruce de la calle #Ahuehuete y la avenida #AquilesSerdán, en la colonia #Pasteros,… pic.twitter.com/1hnqv1mUYW — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 15, 2026

¿Qué se sabe de los responsables del ataque armado en Azcapotzalco?

Según el reporte policial, los posibles agresores huyeron del lugar del ataque, por lo que las autoridades iniciaron las labores para identificarlos y ubicarlos.

Personal de la SSC realiza el análisis y monitoreo de las cámaras de videovigilancia instyaladas en la zona, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los involucrados.

Toma tus precauciones.🚨

⚠️Dos hombres fueron heridos por arma de fuego en Azcapotzalco, entre las calles Ahuehuetes y Aquiles Serdán.

Los primeros reportes indican que se trató de un ataque directo y los lesionados fueron llevados a un hospital para recibir atención… pic.twitter.com/BeXMLT5Liz — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 15, 2026

SSC de la CDMX investiga ataque en Azcapotzalco

La dependencia capitalina informó que se dio aviso al Ministerio Público, instancia encargada de desarrollas las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha establecido oficialmente el móvil de la agresión.

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