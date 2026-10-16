Calidad del aire en CDMX afectada por partículas PM2.5 y ozono; ¿activarán contingencia?

La CDMX mantiene un constante monitoreo para conocer cómo se encuentra la calidad del aire y cuando los índices aumentan se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y este día se detectaron partículas contaminantes.

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¿Cómo está la calidad del aire en CDMX hoy?

De acuerdo con el más reciente reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico hoy la calidad del aire es buena y el nivel de riesgo bajo pero se detectaron O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5.

Cada uno de estos contaminantes pueden afectar la salud de las personas, el ozono causa irritación pulmonar, el dióxido de nitrógeno daña las vías respiratorias.

El dióxido de azufre provoca irritación y contribuye a la lluvia ácida, el monóxido de carbono impide que el oxígeno llegue bien a los órganos del cuerpo.

Mientras que las partículas PM10 se pueden quedar en las vías respiratorias superiores y las PM2.5 ingresan a los pulmones y al torrente sanguíneo.

Por ello se recomienda que los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores eviten realizar actividades al aire libre durante las horas de mayor concentración de partículas que son entre las 13:00 y las 19:00 horas.

¿Cuándo se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la autoridad encargada de determinar cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y esto ocurre cuando las partículas contaminantes superan los 150 puntos. Mientras que la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) implementa el Doble Hoy No Circula en el que se endurecen las restricciones vehiculares en la CDMX y Edomex.

Por ahora el Hoy No Circula aplica de manera normal y solo descansan los autos con holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placas 9 y 0.

El #HoyNoCircula de este viernes 16 de octubre en la #ZMVM aplica para los vehículos con #EngomadoAzul terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2 y permisos.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎 pic.twitter.com/osN3MaD137 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 16, 2026

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