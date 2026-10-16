CDMX lanza iniciativa contra la violencia familiar ejercida con mascotas

En el Congreso de la CDMX se presentó una iniciativa para reconocer en el Código Civil la violencia familiar ejercida a través de mascotas utilizando a un perro, gato u otro animal para someter, intimidar, castigar o afectar emocionalmente a una persona.

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Violencia familiar a través del uso de animales

La propuesta fue presentada por Luisa Fernanda Ledesma Alpízar quien señaló que en algunos hogares las personas amenazan con lastimar a la mascota, la esconden o sustraen para causarle un sufrimiento o daño a la otra persona.

Aunque la agresión es contra el animal se puede utilizar como mecanismo para controlar a la otra persona y se buscará reconocer la violencia que hay detrás de la amenaza.

Actualmente el Código Civil contempla varias manifestaciones como violencia familiar entre las que se encuentran la intimidación, amenazas y coacciones, pero la idea es que el uso de mascotas en este tipo de acciones también sean consideradas en la ley.

Tipos de maltrato animal

El maltrato animal es considerado un delito y existen diferentes tipos:

El físico directo en el que se golpea o se causan lesiones graves que afectan la integridad corporal del animal

Negligencia o descuido es decir que no tiene refugio adecuado, alimento o atención veterinaria básica como vacunas y desparasitación.

Abandono, cuando se deja al animal a su suerte.

Psicológico y emocional causando estrés, ansiedad o depresión.

Explotación, cuando son utilizados para trabajo pesado.

Envenenamiento por negligencia de sustancias tóxicas

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