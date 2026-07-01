La calidad del aire en CDMX hoy es MALA; hay otras partículas contaminantes

La contaminación ambiental puede provocar graves daños a la salud y en grandes ciudades como la CDMX es más común que os índices aumenten, por eso el Sistema de Monitoreo Atmosférico analiza la calidad del aire y hoy se detectaron partículas contaminantes PM2.5.

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¿Hay mala calidad del aire en CDMX hoy?

De acuerdo con el reporte más reciente, en la CDMX hoy se detectaron partículas PM2.5 generadas por la quema de combustibles y procesos industriales. Respirarlas constantemente puede provocar irritación en la nariz, garganta y ojos, puede agravar el asma, la bronquitis y provocar enfermedades cardiovasculares.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que niveles superiores a 10 μ g / m³ anuales pueden estar asociados a una mayor mortalidad cardiopulmonar.

¿Se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

Por eso es importante que cuando los índices aumenten se use cubrebocas y se limiten las actividades al aire libre. Por ahora no se tiene previsto que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental ni el Doble Hoy No Circula.

Sin embargo, es importante mantenerse pendiente de los avisos de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

¿Cómo aplica el Hoy No Circula cuando hay contingencia ambiental?

Cuando hay Fase 1 de Contingencia Ambiental se endurecen las restricciones vehiculares en la CDMX y Edomex y muchos autos tienen que dejar de circular. Este miércoles solo deben descansar los que tengan holograma 1 y 2, engomado rojo y terminación de placa 3 y 4.

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