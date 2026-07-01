EN VIVO: ¿Hay retrasos? Así avanza el Metro y Metrobús CDMX hoy 1 de julio

¿Vas a salir en esta mitad de semana? Ten mucha paciencia porque el transporte público de la Ciudad de México (CDMX) presenta algunos retrasos durante las primeras horas del miércoles 1 de julio 2026, principalmente en el Metro y Metrobús.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX informa que, pese a las lluvias durante la madrugada, se presenta baja afluencia y baja circulación en las líneas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12 y A; no obstante, las autoridades mencionan que esto puede cambiar con el paso de las horas.

Pese a esto, los usuarios refieren que hay retrasos principalmente en la línea B, debido a que se detuvo la marcha de los trenes para rescatar a un perrito de la zona de vías.

Mientras tanto, en el Metrobús CDMX, especialmente en la línea 7, no hay servicio de Hidalgo a Campo Marte; a la par, se restableció todo el flujo de tránsito en la línea 1.

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Minuto a minutos del Metro y Metrobús CDMX hoy 1 de julio

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