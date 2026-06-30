EN VIVO: Lluvia provoca retrasos en 5 líneas del Metro CDMX; estaciones sin servicio en Metrobús hoy 30 de junio

La lluvia no ha dejado de caer durante las primeras horas de este martes 30 de junio en la Ciudad de México (CDMX), lo cual ha provocado retrasos en el Metro y Metrobús.

En el caso del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, debido a las precipitaciones se activó marcha de seguridad y avance lento de los trenes en las líneas 2, 3, 8, 9 y B, por lo que las autoridades recomiendan salir con tiempo.

Mientras que en el caso del Metrobús CDMX, por eventos en la ciudad y obras de mantenimiento se encuentran cerradas estaciones en las líneas 1, 6 y 7.

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 30 de junio

Ampliación de horario este martes 30 de junio en Metro y Metrobús CDMX

Esta noche, la Ciudad de México vivirá una jornada de emociones por un evento deportivo, es por eso que tanto el Metro como el Metrobús CDMX han ampliado el horario de la siguiente manera:

Las líneas 1, 2 y 3 del Metro CDMX cerrarán a las 01:00 horas (tiempo local) del miércoles 1 de julio

cerrarán a las (tiempo local) del Líneas 1, 2, 5 y 6 del Metrobús CDMX cerrarán a las 02:00 horas del miércoles 1 de julio

cerrarán a las del Líneas 3, 4 y 7 cerrarán a las 01:00 horas del miércoles 1 de julio

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