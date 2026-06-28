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Minuto a minuto: Así avanza el Metro y Metrobús CDMX hoy domingo 28 de junio
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Minuto a minuto: Así avanza el Metro y Metrobús CDMX hoy domingo 28 de junio

Es domingo familiar y qué mejor que aprovechar los días de verano en la Ciudad de México; conoce cómo avanzan los principales transportes públicos a lo largo del día.

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Escrito por: Ximena Ochoa

¡Por fin es domingo! Día de disfrutar a la familia y a la Ciudad de México (CDMX), es por eso que te presentamos cómo avanzan el Metro y Metrobús durante este domingo 28 de junio.

Es importante mencionar que en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro tiene un horario, durante el domingo, de 07:00 a las 00:00 horas (tiempo local).

Mientras que el Metrobús CDMX, el horario es de 04:30 a las 00:00 horas; no obstante, algunas estaciones están cerradas y otras líneas tienen desvíos debido a paseos dominicales en avenidas principales de la urbe.

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