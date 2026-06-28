Minuto a minuto: Así avanza el Metro y Metrobús CDMX hoy domingo 28 de junio

¡Por fin es domingo! Día de disfrutar a la familia y a la Ciudad de México (CDMX), es por eso que te presentamos cómo avanzan el Metro y Metrobús durante este domingo 28 de junio.

Es importante mencionar que en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro tiene un horario, durante el domingo, de 07:00 a las 00:00 horas (tiempo local).

Mientras que el Metrobús CDMX, el horario es de 04:30 a las 00:00 horas; no obstante, algunas estaciones están cerradas y otras líneas tienen desvíos debido a paseos dominicales en avenidas principales de la urbe.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.