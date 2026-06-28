EN VIVO: Calles paralizadas por paseo dominical y movilizaciones hoy domingo 28 de junio

La Ciudad de México (CDMX) vivirá una serie de movilizaciones, rodadas y actividades culturales durante este domingo 28 de junio de 2026.

Algunas iniciarán desde las 06:00 hasta las 18:00 horas (tiempos real); no obstante, la mayoría se concentrarán en la alcaldía Cuauhtémoc, aunque se podrán ver por también en Gustavo A. Madero, Tláhuac, Iztapalapa, Coyoacán, Azcapotzalco, Xochimilco y Milpa Alta.

Es importante mencionar que esto puede cambiar con el pasar del tiempo, así que tómalo en cuenta si vas a salir este día.

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