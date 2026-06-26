EN VIVO: Reportan retrasos en la Línea 2 del Metro CDMX este viernes 26 de junio; Metrobús sin incidentes

En punto de las 06:00 horas de este viernes 26 de junio inició la actividad en el principal transporte público de la Ciudad de México como el Metro CDMX, así como en todas las líneas del Metrobús capitalino, los cuales presentan retrasos en algunas de sus redes de conexión.

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales, usuarios han denunciado retrasos importantes principalmente en la Línea 2 del Metro CDMX, así como lentitud en el servicio que se brinda en la Línea 9.

Por su parte, el Metrobús CDMX ha mantenido el informe del avance continúo en sus líneas a pesar del breve retraso en la circulación de unidades de la Línea 7.

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