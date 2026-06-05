El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) adjudicó un contrato por 113 millones de pesos para la remodelación de las estaciones Viaducto, Bellas Artes e Hidalgo de la Línea 2 a la empresa INDHR S.A. de C.V., tras un proceso de invitación restringida en el que participaron tres compañías vinculadas entre sí, de acuerdo con una investigación de Animal Político.

Según lo publicado por el medio este viernes 5 de junio, las empresas invitadas -INDHR, Alfa Proveedores y Contratistas, y Asfaltos, Proyectos e Ingeniería de Puebla- mantienen relación con Consorcio Aristos, grupo que ha participado en proyectos de infraestructura en la capital como las obras de ampliación de la estación Observatorio y la construcción de dos nuevas líneas de Cablebús en el sur y oriente.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Pese a que las tres firmas presentaron propuestas económicas distintas, el Metro CDMX descartó las ofertas de Alfa Proveedores y Asfaltos, Proyectos e Ingeniería de Puebla por inconsistencias documentales, dejando a INDHR como la única opción para recibir el contrato, el cual se le adjudicó el pasado 29 de abril.

Las obras forman parte de los proyectos de modernización impulsados por el gobierno capitalino debido a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™. No obstante, la asignación del contrato ocurrió 43 días antes del inicio del evento deportivo.

Animal Político constató que los trabajadores usan uniformes de Alfa Proveedores y Contratistas, aunque la empresa ganadora fue INDHR.

El proceso de invitación restringida puede utilizarse para simular competencia y favorecer a determinados grupos empresariales, indicó la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en 2018.

Respecto de las invitaciones a cuando menos tres, además de restringir la concurrencia, en ocasiones, se utilizan para disfrazar adjudicaciones directas, por medio de propuestas de cortesía, lo que constituye un acuerdo colusorio. Esto es, las empresas pueden solicitar propuestas inviables a otros competidores y después subcontratarlos para compensarlos. Lo anterior, puede ser facilitado o propiciado por funcionarios públicos −incluso sin obtener sobornos− con el objetivo de agilizar las contrataciones — señaló en un informe.

Ante los señalamientos, el Metro CDMX anunció que revisará los vínculos entre las empresas para determinar si existió alguna irregularidad. Mientras que INDHR negó tener sociedad con alguna con las compañías.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.