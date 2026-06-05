El cierre de la semana laboral en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) llega con la implementación del programa Hoy No Circula para este viernes 5 de junio 2026 para reducir la emisión de contaminantes generados por el parque vehicular.

Cada día de la semana existe una combinación específica de engomado, terminación de placas y holograma que determina qué unidades deben permanecer fuera de circulación durante un horario determinado. ¿A quién le corresponde este viernes?

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¿Qué coches no circulan hoy viernes 5 de junio 2026?

De acuerdo con las reglas vigentes del programa Hoy No Circula CDMX y Hoy No Circula Edomex, este viernes 5 de junio de 2026 deberán suspender su circulación los siguientes vehículos:

Engomado azul.

Terminación de placas 9 y 0.

Holograma 1 y 2.

La restricción aplica desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

En caso de no respetar el Hoy No Circula el viernes 5 de junio de 2026, y si el vehículo es identificado por las autoridades, se impondrá una multa de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a entre $2,346.80 y $3,519.30 pesos.

Autos exentos del Hoy No Circula del 5 de junio

Los vehículos que están exentos del Hoy No Circula son aquellos con hologramas 00 y 0, así como los vehículos eléctricos, híbridos y de transporte de pasajeros, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

¿Hay Contingencia y Doble Hoy No Circula este viernes?

Sigue la temporada de lluvias en el Valle de México, por lo que la calidad del aire no es mala, las condiciones climáticas ayudan a dispersar los contaminantes.

Debido a estas razones no hay activación de Fase 1 de Contingencia Ambiental ni Doble Hoy No Circula.

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