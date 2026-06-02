Una persona falleció esta tarde después de recibir varios disparos de arma de fuego cuando circulaba a bordo de una minivan color gris, al cruce de las calles 11 de Agosto de 1989 y Batalla de Tunas Blancas, colonia Leyes de Reforma III Sección, alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con los primeros reportes, otro vehículo se emparejó a la minivan y se realizaron varias detonaciones.

Elementos de la Policía capitalina llegaron al lugar para comenzar con las investigaciones correspondientes y dar con los responsables. Familiares de la víctima también llegaron al lugar.

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¿Qué ocurrió en la colonia Leyes de Reforma?

De acuerdo con los primeros reportes, fueron vecinos los que encontraron al hombre sin vida a bordo de la camioneta, que se quedó atravesada a media calle.

Poco tiempo después llegaron paramédicos, que al realizar la revisión correspondiente confirmaron que el hombre, de aproximadamente 35 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada mientras se esperaba el arribo de los servicios periciales de la Fiscalía capitalina, mientras que elementos de la policía empezaron el seguimiento a través de cámaras del C5 para determinar la ruta de escape de los atacantes.

Hasta el momento, no hay personas detenidas por esta balacera.

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