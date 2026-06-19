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Tormenta repentina inunda Avenida Zacatépetl y colapsa vialidades

Periférico y Avenida Zacatépetl sufren inundaciones tras intensa tormenta en el sur de la CDMX; autos quedan varados por el nivel del agua.

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Por: Adriana Juárez Miranda

Una tarde sumamente complicada se vive en el sur de la CDMX tras el registro de una fuerte y repentina precipitación pluvial que activó la alerta amarilla de Protección Civil.

La Avenida Zacatépetl, en su cruce con el Anillo Periférico, presenta severas inundaciones en ambas circulaciones, lo que ha transformado la vialidad en un auténtico canal donde los vehículos estacionados flotan por la fuerza del agua.

Autoridades viales exhortan a la población a conducir con extrema precaución, disminuir la velocidad y evitar cruzar las zonas anegadas a alta velocidad para prevenir accidentes vehiculares o averías mecánicas irreparables en los motores.