Vecinos bloquean el Eje 6 ante promesas incumplidas de drenaje e inundaciones crónicas

Una intensa protesta colapsó la circulación en el oriente de la CDMX, donde habitantes de la colonia Ejidos de Santa María Aztahuacán, en la alcaldía Iztapalapa, bloquearon el cruce del Eje 6 Sur y la Avenida Guelatao.

Los manifestantes denunciaron que las autoridades suspendieron sin justificación las obras proyectadas para la renovación de la red hidráulica.

Ante la actual temporada de lluvias, más de ocho vialidades de la zona sufren inundaciones severas que rebasan las banquetas e ingresan a las viviendas, dañando muebles y electrodomésticos, por lo que exigen una solución definitiva y el envío de cuadrillas de obras públicas.