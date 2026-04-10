Metro CDMX hoy: Retrasos de hasta 10 minutos en línea 3 y otras afectaciones en el STC

Las y los alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundria) aún no regresan a las aulas, por lo que la afluencia en el Metro CDMX hoy viernes 10 de abril de 2026, es moderada en algunas líneas. No obstante, miles de personas se deben trasladar a sus centros de trabajo, por lo que otras se encuentran saturadas o con alta concurrencia.

Este 10 de abril, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) abrió sus puertas a las 5:00 de la mañana y dará servicio hasta las 00:00 horas, aquí en adn Noticias te tenemos el reporte sobre qué pasó hoy, con las últimas noticias de retrasos e incidentes en las 12 líneas.

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¿Qué pasó en la Línea 3 del Metro CDMX hoy? Últimas noticias avance este 10 de abril 2026

De acuerdo con la cuenta oficial de X del Metro CDMX, hoy "se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 2, 5, 8, A y B. Las Líneas 1, 7 y 12 presentan afluencia alta, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio".

"Pinches mentirosos. La línea 3 se viene parando 5 minutos en cada estación, y peor aún porque ahorita ya llevamos 15 minutos parados", "L3 dirección Universidad, no lleva buen avance; lleva parado más de 10 minutos en Zapata y lo que ha avanzado lo ha hecho haciendo paradas largas en las estaciones", "Línea 3 servicio lento y saturado dirección universidad", se lee en los comentarios.

#MetroAlMomento:



Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 2, 3, 5, 8, A y B



Las Líneas 1, 7 y 12 presentan afluencia alta, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal del Sistema se… pic.twitter.com/R06H3JwLb2 — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 10, 2026

¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas hoy?

El Metro de la Ciudad de México continúa con su plan de modernización y mantenimiento preventivo en 2026. Para este viernes 10 de abril, presenta cierres en la Línea 2 (Azul) por rehabilitación. Las estaciones afectadas son San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto; mientras que la estación Auditorio de la Línea 7 permanece cerrada por obras.

#MetroAlMomento:

Recuerda que las estaciones San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2,… pic.twitter.com/vhRSUiiNs5 — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 10, 2026

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