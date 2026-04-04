Hoy No Circula del sábado santo 4 de abril 2026; autos que deben quedarse en casa en CDMX y Edomex

¿Vacaciones arruinadas?, ¿sábado de gloria sin coche? Millones de vehículos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) deberán guardar reposo este 4 de abril, por el programa Hoy No Circula. La medida, que busca reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), aplica de 5:00 a 22:00 horas, sin excepciones por la festividad religiosa.

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Hoy No Circula sabatino: ¿Qué coches no pueden transitar las calles?

Al tratarse del primer sábado del mes, las restricciones aplican así:

Vehículos que descansan:



Holograma 1: Placas con terminación impar: 1, 3, 5, 7 y 9

Holograma 2: Todos los vehículos, sin excepción

Autos foráneos: No circulan, salvo permisos especiales

Las autoridades hacen un llamado a la población para planear con anticipación sus desplazamientos y respetar las normas del Hoy No Circula, ya que las sanciones por incumplimiento incluyen multas y la posible inmovilización del vehículo.

Se recomienda a los ciudadanos utilizar transporte público o alternativas de movilidad sustentable durante el fin de semana.

¿Quiénes exentan el Hoy No Circula sabatino?

Quedan fuera de esta restricción los vehículos con holograma 0 y 00. Del mismo modo, los automóviles híbridos y eléctricos pueden circular sin limitaciones, incluso los fines de semana.

Tampoco se aplica el Hoy No Circula a motocicletas, taxis ni unidades destinadas al transporte público. Esta excepción también incluye a los vehículos de carga y a aquellos que son utilizados por personal médico o trabajadores del sector salud.

Vacaciones de Semana Santa 2026

¡No olvides! Las vacaciones de Semana Santa 2026 en México, para el sector educativo (SEP), serán del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de 2026. Los estudiantes regresarán a clases el lunes 13 de abril. La celebración religiosa principal ocurre del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril.

¿Qué es el sábado de gloria?

El sábado santo, antiguamente llamado sábado de gloria, es el tercer día del Triduo Pascual en la Semana Santa, marcado por el silencio, la reflexión y la espera tras la muerte de Jesús. Es un día de luto sin celebraciones eucarísticas, centrado en el descenso de Jesús a los infiernos y su descanso en el sepulcro antes de la Resurrección.

La jornada representa un paso de la tristeza a la esperanza, preparando a los fieles para la alegría de la Resurrección.

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