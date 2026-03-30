Caos en el Metro y Metrobús CDMX: 4 líneas con retrasos de más de 15 minutos hoy lunes 30 de marzo

La mañana de este lunes 30 de marzo inició con afectaciones para miles de usuarios del transporte público en la Ciudad de México (CDMX), debido a retrasos considerables en diversas líneas del Metro y fallas en la operación del Metrobús, lo que generó molestias y aglomeraciones en horas pico.

De acuerdo con reportes ciudadanos y mensajes oficiales del Sistema de Transporte Colectivo (STC), al menos cuatro líneas del Metro presentan demoras que van desde los 10 hasta más de 15 minutos, afectando la movilidad de quienes se trasladan hacia sus centros de trabajo y escuelas.

#MetroAlMomento:

Recuerda que las estaciones San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de pasajeras y pasajeros.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea… pic.twitter.com/ze4T5uWoAZ — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 30, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué líneas del Metro CDMX presentan retrasos hoy 30 de marzo?

El STC informó que varias líneas presentan afectaciones este lunes:



Línea A : retrasos de entre 10 y 15 minutos. El Metro CDMX

: retrasos de entre 10 y 15 minutos. El Línea 9 : demoras de aproximadamente 15 minutos; autoridades trabajan para agilizar la salida de trenes desde terminales

: demoras de aproximadamente 15 minutos; autoridades trabajan para agilizar la salida de trenes desde terminales Línea 2 : retrasos superiores a los 15 minutos, con alta afluencia en andenes

: retrasos superiores a los 15 minutos, con alta afluencia en andenes Línea 7: tiempos de espera mayores a los 10 minutos, lo que ha generado saturación

Estaciones cerradas del Metro CDMX este lunes

Aunado a ello, el Metro CDMX recordó que las estaciones San Antonio Abad (Línea 2) y Auditorio (Línea 7) permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay servicio de ascenso ni descenso en estos puntos.

En contraste, la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 se mantiene abierta y operando en ambos sentidos, lo que representa una alternativa para los usuarios en la zona centro.

Cerrarán 3 estaciones de la línea 2 del Metro a partir del lunes

Metrobús CDMX: usuarios denuncian fallas en Línea 4

Las afectaciones no se limitan al Metro. Usuarios del Metrobús CDMX también reportaron irregularidades en la Línea 4, donde, pese a la presencia de unidades cerca de las estaciones, los operadores no están permitiendo el abordaje de pasajeros.

Ante estas quejas, el sistema respondió que el reporte fue canalizado al Centro de Control para su revisión y posible ajuste en la operación.

La falta de servicio efectivo en esta línea ha generado inconformidad entre los usuarios, quienes señalan falta de información clara sobre lo que ocurre en el sistema; sin embargo, el resto de las líneas funcionarían con normalidad.

¡Entra con tu bici! Metro CDMX tendrá horario especial el jueves y viernes santo ¿Vas a viajar en Metro en Semana Santa? Te contamos cuál será el horario especial para los usuarios durante las vacaciones de abril. 29 marzo, 2026

Recomendaciones ante retrasos en transporte público CDMX

Ante este panorama, aunado a posibles manifestaciones de taxistas por aplicación, autoridades recomiendan a los usuarios:



Salir con mayor anticipación

Considerar rutas alternas

Mantenerse informados en canales oficiales del Metro y Metrobús

Las fallas en el transporte público continúan siendo uno de los principales retos en la capital, especialmente en días laborales, cuando la demanda incrementa considerablemente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.