¡Todo listo para la Copa 2026! CDMX habilita ajolote con IA para ayudar a turistas durante el Mundial

La CDMX presentó el chatbot Xoli para el Mundial, un asistente con Inteligencia Artificial diseñado para orientar a turistas y habitantes rumbo a la Copa del Mundo 2026. La herramienta, impulsada por autoridades capitalinas, busca simplificar el acceso a información en una de las urbes más complejas del mundo.

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Disponible desde ahora, Xoli funciona como un guía digital que responde en segundos sobre transporte, cultura y servicios. La iniciativa responde al aumento de visitantes previsto y a la necesidad de centralizar datos en una sola plataforma accesible desde el celular.

¿Qué es Xoli y para quién sirve?

Xoli es un chatbot representado por un ajolote, símbolo de la ciudad, que ofrece atención continua en español e inglés. Fue desarrollado para turistas extranjeros, pero también para residentes que buscan descubrir nuevas opciones en la capital.

La herramienta destaca por su enfoque inclusivo y accesible. Autoridades señalaron que su objetivo es acercar la oferta cultural y turística a todos, incluso en zonas menos exploradas.

¿Cómo usarlo en menos de un minuto?

Abre WhatsApp y escribe al 55 6565 9395

Ingresa al sitio oficial y escribe “hola”

Selecciona idioma: español o inglés

Haz preguntas libres o elige categorías

Recibe respuestas inmediatas como en un chat real

El diseño elimina menús complicados. Esto permite una interacción más natural y rápida para cualquier usuario.

¿Qué tipo de información ofrece?

Rutas de transporte y cómo trasladarse

Museos, eventos y exposiciones diarias

Restaurantes, mercados y opciones gastronómicas

Festividades, horarios y recomendaciones

Información de movilidad y servicios públicos

Con miles de opciones en la ciudad, Xoli organiza la información y evita la saturación de datos dispersos.

Preparado especialmente para el Mundial 2026

Ubicación de pantallas públicas para partidos

Actividades culturales relacionadas con el torneo

Zonas de interés cercanas a estadios

Recomendaciones antes y después de cada juego

Opciones para planificar el día completo

Esta integración convierte al chatbot en una herramienta clave para la experiencia del visitante durante el evento.

¿Cuánto tiempo estará disponible?

El proyecto fue desarrollado por la Agencia Digital de Innovación Pública junto con dependencias de turismo y cultura. Su lanzamiento forma parte de la estrategia tecnológica rumbo a 2026.

Las autoridades confirmaron que Xoli seguirá activo después del Mundial. La meta es consolidarlo como un servicio permanente para la ciudad.

Otras tecnologías que se usan para el Mundial

En paralelo, otras ciudades del país implementan innovación tecnológica para eventos masivos. En Nuevo León, por ejemplo, se probaron robots de vigilancia para reforzar la seguridad.

Estos dispositivos pueden inspeccionar autos y transmitir video en tiempo real. Su uso busca reducir riesgos y mejorar la respuesta ante incidentes durante grandes concentraciones.