Retrasos de hasta 30 minutos en el Metro CDMX este lunes de puente
Aunque es día festivo miles de personas tienen que usar el Metro CDMX; hay estaciones cerradas y con aglomeraciones este lunes.
Al ser día festivo, el Metro CDMX comenzó sus operaciones a las 7:00 de la mañana y rápidamente iniciaron a aglomerarse algunas estaciones, pues muchas personas sí tienen que ir a trabajar o bien, quieren aprovechar este día de descanso para salir a pasear.
El horario especial por ser día festivo no solo aplicó para el Metro, sino también para el Trolebús, Cablebús, Metrobús y RTP, lo que provocó que miles de usuarios buscaran otros medios de transporte para llegar a sus destinos.
Cerrarán 3 estaciones de la línea 2 del Metro a partir del lunes
¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas hoy?
El Metro CDMX informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso y si los usuarios quieren llegar a la Plancha de la Constitución pueden usar como alternativas Pino Suárrez y Allende de la misma ruta o San Juan de Letrán y Bellas artes de la L8.
Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la Línea 2 también están cerrada por obras de remodelación, pero el servicio RTP está ayudando en el traslado de usuarios.
#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones.— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 16, 2026
¿Qué pasa en el Metro CDMX?
Línea B
Usuarios que se encuentran en la Línea B aseguran que llevan esperando hasta 30 minutos, en dirección Buenavista y no pasa ningúnn tren. Las estaciones más aglomeradas son:
- Ciudad Azteca
- Ecatepec
- Nezahualcóyotl
- Deportivo Oceanía
- Oceanía
- San Lázaro
- Garibaldi
- Guerrero
Hola, llevamos media hora esperando en la línea B con dirección a buenavista 😭— Zooz (@lolhsozz) March 16, 2026