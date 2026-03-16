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Retrasos de hasta 30 minutos en el Metro CDMX este lunes de puente

Aunque es día festivo miles de personas tienen que usar el Metro CDMX; hay estaciones cerradas y con aglomeraciones este lunes.

Retrasos en el Metro CDMX hoy 16 de marzo
Miles de usuarios sí salieron a trabajar este día festivo y se toparon aglomeraciones y estaciones cerradas del Metro CDMX.|@MetroCDMX | X

Escrito por: Adriana Pacheco

Al ser día festivo, el Metro CDMX comenzó sus operaciones a las 7:00 de la mañana y rápidamente iniciaron a aglomerarse algunas estaciones, pues muchas personas sí tienen que ir a trabajar o bien, quieren aprovechar este día de descanso para salir a pasear.

El horario especial por ser día festivo no solo aplicó para el Metro, sino también para el Trolebús, Cablebús, Metrobús y RTP, lo que provocó que miles de usuarios buscaran otros medios de transporte para llegar a sus destinos.

Cerrarán 3 estaciones de la línea 2 del Metro a partir del lunes

¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas hoy?

El Metro CDMX informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso y si los usuarios quieren llegar a la Plancha de la Constitución pueden usar como alternativas Pino Suárrez y Allende de la misma ruta o San Juan de Letrán y Bellas artes de la L8.

Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la Línea 2 también están cerrada por obras de remodelación, pero el servicio RTP está ayudando en el traslado de usuarios.

¿Qué pasa en el Metro CDMX?

Línea B

Usuarios que se encuentran en la Línea B aseguran que llevan esperando hasta 30 minutos, en dirección Buenavista y no pasa ningúnn tren. Las estaciones más aglomeradas son:

  • Ciudad Azteca
  • Ecatepec
  • Nezahualcóyotl
  • Deportivo Oceanía
  • Oceanía
  • San Lázaro
  • Garibaldi
  • Guerrero

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