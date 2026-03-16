Retrasos de hasta 30 minutos en el Metro CDMX este lunes de puente

Al ser día festivo, el Metro CDMX comenzó sus operaciones a las 7:00 de la mañana y rápidamente iniciaron a aglomerarse algunas estaciones, pues muchas personas sí tienen que ir a trabajar o bien, quieren aprovechar este día de descanso para salir a pasear.

El horario especial por ser día festivo no solo aplicó para el Metro, sino también para el Trolebús, Cablebús, Metrobús y RTP, lo que provocó que miles de usuarios buscaran otros medios de transporte para llegar a sus destinos.

Cerrarán 3 estaciones de la línea 2 del Metro a partir del lunes

¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas hoy?

El Metro CDMX informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso y si los usuarios quieren llegar a la Plancha de la Constitución pueden usar como alternativas Pino Suárrez y Allende de la misma ruta o San Juan de Letrán y Bellas artes de la L8.

Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la Línea 2 también están cerrada por obras de remodelación, pero el servicio RTP está ayudando en el traslado de usuarios.

#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 16, 2026

¿Qué pasa en el Metro CDMX?

Línea B

Usuarios que se encuentran en la Línea B aseguran que llevan esperando hasta 30 minutos, en dirección Buenavista y no pasa ningúnn tren. Las estaciones más aglomeradas son:

Ciudad Azteca

Ecatepec

Nezahualcóyotl

Deportivo Oceanía

Oceanía

San Lázaro

Garibaldi

Guerrero