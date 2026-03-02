Calles cerradas por bloqueos y manifestaciones en CDMX hoy lunes 2 de marzo

Hoy lunes 2 de marzo, la Ciudad de México (CDMX) tendrá afectaciones en la movilidad provocadas por los bloqueos y manifestaciones, así que se exhorta a los conductores a revisar las calles cerradas.

Tránsito lento en la CDMX

El C5 de la CDMX alerta de tránsito lento sobre Periférico Boulevard Adolfo López Mateos al norte, desde avenida San Jerónimo hasta Barranca del Muerto. Los conductores pueden tomar como alternativa avenida Insurgente Sur.

Vecinos de la colonia Santa Bárbara

A las 8:00 de la mañana, vecinos de la colonia San Bárbara se manifestarán en avenida Aquiles Serdán y Avenida Tezozómoc, colonia La Preciosa, alcaldía Azcapotzalco, pues exigen a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México que se tomen las medidas correspondientes respecto a los servidores públicos que realizaron actos de agresión física y verbal.

Colectivo Nacional "No más presos inocentes"

A las 12:00, el colectivo nacional "No más presos inocentes" se manifestará en los juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en Avenida Reforma No.50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa, en apoyo a imputado por el delito de abuso sexual y para solicitar la revisión inmediata del caso.

Asamblea contra las mega construcciones

A las 17:00 horas, se realizará una asamblea vecinal contra las mega construcciones en el bajo puente que está en el Estadio Banorte. Denuncian afectaciones derivadas de la organización del Mundial en las colonias aledañas, entre ellas , escasez de agua, deficiencias en el sistema de drenaje y restricciones de movilidad.

