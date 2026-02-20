¡Viernes caótico en el Metro CDMX! Estas líneas presentan retrasos y aglomeraciones hoy 20 de febrero

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) transita hoy viernes con operaciones irregulares, marcado por retrasos y afluencia elevada en varias líneas del sistema. Usuarios reportan lentitud en la circulación de trenes y dificultades para movilizarse, lo que pone en evidencia los retos que enfrenta la red frente a la demanda diaria.

En adn Noticias te damos a conocer cómo incia el servicio del Metro CDMX y Metrobús este viernes 20 de febrero de 2026.

Retrasos en Metro CDMX afectan varios trayectos hoy 20 de febrero

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX informa a través de su cuenta de X que se registra afluencia alta en las Líneas 3, 7, 8, 12 y B. Debido a esta situación se generan mayores tiempos de espera en andenes, por lo que se recomienda salir con anticipación para evitar retrasos o tomar otras rutas de traslado.

Comienza a registrarse afluencia alta en las Líneas 3, 7, 8, 12 y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.

Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.

Recuerda que las horas pico en el Metro de la CDMX (lunes a viernes) son principalmente de 06:00 a 09:00 horas por la mañana y de 17:00 a 20:00 horas por la tarde.

¿Cuál es el horario del Metro CDMX?

Los horarios del Metro CDMX son de lunes a viernes de 5:00 a 00:00 horas, sábados de 6:00 a 00:00, y domingos de 7:00 a 00:00. El Metrobús opera todos los días de 4:30 a 00:00 horas con algunas variaciones por línea.

¿Cómo avanza el Metrobús CDMX hoy viernes?

Para conocer los tiempos de espera, líneas con alta afluencia o que presentan problemas, puedes dar click en este enlace dode se actualiza constantemente el estado del servicio.

Hoy No Circula viernes 20 de febrero en CDMX y Edomex

Este viernes 20 de febrero, el programa Hoy No Circula aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placas 9 y 0.

La restricción se mantiene en un horario de 05:00 a 22:00 horas en toda la Zona Metropolitana del Valle de México, que incluye las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 40 municipios del Estado de México.

