Hora exacta en la que sonará la alerta sísmica en tu celular este 18 de febrero

Las autoridades se han encargado de informar por todos los canales posibles que este miércoles 18 de febrero tendremos simulacro de sismo en la Ciudad de México y otros estados del centro del país, por lo que aquí te contamos todos los detalles para que la alerta sísmica no te sorprenda.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) junto con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) establecieron todos los lineamientos del Primer Simulacro Regional de este 2026, para que millones de personas puedan estar preparadas y saber exactamente qué hacer en caso de un sismo real.

¿A qué hora suena la alerta sísmica este 18 de febrero?

Prepárate, porque a las 11:00 am en punto sonará la alerta sísmica en todos los teléfonos celulares. Desde que se comenzó a implementar hace poco, ha asustado a millones por su fuerte tono, por lo que será mejor estar preparados, ya que el teléfono sonará incluso si lo tienes en modo silencio.

Para este simulacro, la hipótesis es que ocurre un sismo de magnitud 7.2, con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, lo que le da a la CDMX y el Edomex casi un minuto para poder prepararse.

Además, recordemos que las autoridades también anunciaron que la alerta sísmica del celular cambiará a partir de este simulacro. El volumen será más bajo y el mensaje en la notificación dirá "alerta sísmica" en lugar de "alerta presidencial"; aunque, por otro lado, este mensaje ha sido un éxito en sismos reales anteriores.

¿En dónde sonará la alerta sísmica?

Recordemos que el simulacro es regional. A diferencia de los nacionales, que son en mayo y septiembre, este sismo será únicamente en las entidades de Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Guerrero y Oaxaca, ya que se encuentran en una región sísmica muy alta.

