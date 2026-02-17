Carros que no circularán el miércoles 18 de febrero si continúa la Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex

La Fase 1 de Contingencia Ambiental se mantiene en el Valle de México este martes 17 de febrero y con ello crece la expectativa sobre si este miércoles 18 operará el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (CDMX).

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que persiste la influencia de un sistema anticiclónico en el centro del país, lo que provoca temperaturas elevadas, baja humedad y escasa dispersión de contaminantes. Estas condiciones favorecen la acumulación de ozono, principal contaminante que activó la contingencia.

A ello se suman incendios registrados en municipios como Texcoco y Nezahualcóyotl, cuyos efectos han impactado la calidad del aire en la capital y la zona conurbada.

Continúa la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



¿Habrá Doble Hoy No Circula el 18 de febrero en CDMX y Edomex?

Hasta el momento, la contingencia continúa activa, por lo que es probable que se mantenga el esquema de Doble Hoy No Circula este miércoles. No obstante, la decisión definitiva dependerá de los reportes que emita la CAMe alrededor de las 15:00 y 20:00 horas.

En caso de seguir la Fase 1, las restricciones serán más amplias que en un día habitual. Las autoridades recomiendan a los automovilistas verificar holograma, engomado y terminación de placa para evitar multas.

Preocupa la contaminación causada por refinería Olmeca

Carros que no circularán el miércoles 18 de febrero si sigue la contingencia

Si la Fase 1 permanece activa hasta la noche de este martes, el miércoles no podrán circular en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios conurbados del Edomex:



Todos los vehículos con holograma 2

Autos con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 4, 5, 7 y 9 (NON)

y (NON) Vehículos con holograma 0 y 00 , engomado rojo , placas terminación 3 y 4

, , Unidades con placas foráneas

El 50% de las unidades de reparto de gas LP sin válvula de desconexión seca cuya matrícula sea NON

El horario del programa, coordinado con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), aplica de 05:00 a 22:00 horas.

¿Cómo opera el Hoy No Circula sin contingencia?

Si la calidad del aire mejora y la CAMe suspende la Fase 1, el programa funcionará de manera regular. En ese escenario, este miércoles solo dejarían de circular los vehículos con:



Holograma 1 y 2

Engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4

Las autoridades insisten en mantenerse atentos a los comunicados oficiales, ya que la activación o suspensión del Doble Hoy No Circula depende del comportamiento de los contaminantes durante el día.

