Litros de agua se desperdician por fuga en avenida Insurgentes

Litros de agua se desperdician a causa de una fuga entre avenida Copilco y Avenida Insurgentes por lo que vecinos de la alcaldía Coyoacán llaman a las autoridades a repararla lo más pronto posible, pues este suministro es vital para hacer las tareas diarias.

Tras un reporte ciudadano, adn Noticias se trasladó al cruce y verificó que a través de la fuga desperdicia este líquido de suma importancia. El agua ya recorre varios metros sobre la Avenida Copilco.

⚠️💦 ¡Mientras el agua falta en muchas casas, aquí se está desperdiciando!



Se reporta una fuga de agua en Av. Copilco, muy cerca del cruce con Av. Insurgentes. Señalan que se desperdicia una gran cantidad de agua en una zona donde aparentemente ya se había realizado una… pic.twitter.com/z1AjW95BZs — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 27, 2026

¿Qué provocó la fuga?

La fuga se encuentra muy cerca de una zona en donde se realizaron obras de mantenimiento, lo que podría ser la causa del problema. Ante la constante escasez de suministro, algunos vecinos están preocupados de que esto influya en el abastecimiento en los hogares.

¿Cómo reportar una fuga de agua en la Ciudad de México?

Para reportar una fuga de agua es necesario marcar a la línea H20 (*426) o bien comunicarse con SACMEX (Sistema de Aguas de la CDMX) teléfono 55-56-54-32-10. Las denuncias ciudadanas también pueden ser reportadas a través de la red social @SEGIAGUA.

