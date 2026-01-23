Retrasos de 15 minutos en 4 líneas del Metro CDMX y aglomeraciones en el Metrobús hoy

Si vas a utilizar el Metro o Metrobús hoy viernes 23 de enero te recomendamos que salgas con tiempo debido a que se registran retrasos y aglomeraciones en 4 líneas, en adn Noticias te decimos cómo va el avance del transporte en CDMX.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Aglomeraciones en 4 líneas del Metro

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), se registra alta afluencia en las líneas 3, 8, 9 y 12. En la línea 9 usuarios reportan retrasos de más de 10 minutos con dirección a Tacubaya.

En la línea 3 la salida de trenes es lenta, el convoy rumbo a Indios Verdes esta tardando en arribar. Además, en la línea 6 se reportan retrasos de más de 10 minutos con dirección a El Rosario y Martín Carrera.

En la línea 2 los trenes están tardando en pasar hasta 15 minutos. El tren esta detenido con dirección Taxqueña y en la estación Hidalgo el convoy se detuvo. En la estación Camarones de la línea 7 con dirección a Barranca del Muerto el tren esta detenido. Además, la estación Auditorio no esta brindando servicio.

Para atender la demanda, personal del sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.

#MetroAlMomento:



Se registra afluencia alta en las Líneas 3, 8, 9 y 12. Lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Te recomendamos anticipar tu viaje y considerar rutas alternas si es posible. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/eAPdX2LhkM — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 23, 2026

¿Cómo va el avance en el Metrobús?

El Metrobús informó que por obras de mantenimiento la estación CCH Oriente de la línea 2 permanecerá cerrada a partir de las 23:00 horas por lo que se recomienda a los usuarios tomar previsiones.

Hay retrasos y pocas unidades en Tepalcates con dirección a Colonia del Valle y Dr. Gálvez. En Etiopía de la línea 3 hay alta afluencia de usuarios.

Metrobús: ¿De cuánto es la multa por invadir el carril confinado?

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.