Ubicación y horarios de los Kioscos de la Tesorería CDMX para pago de predial, agua, tenencia y más

Para facilitar el pago del predial y la realización de diversos trámites fiscales y administrativos, el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) pone a disposición de la ciudadanía una red de kioscos de atención ubicados en puntos estratégicos de la capital. Estos módulos permiten realizar pagos y gestiones sin necesidad de acudir a oficinas centrales, reduciendo tiempos de espera y traslados.

Los kioscos de la Tesorería de la CDMX ofrecen servicios como el pago de predial, agua, tenencia, infracciones, derechos, además de la impresión de líneas de captura y comprobantes. Se acepta pago con tarjeta de débito o crédito y también efectivo (con cambio máximo de 200 pesos por operación).

Es importante mencionar que si realizas pago con tarjeta, deberá presentar una identificación oficial con fotografía (IFE o INE, pasaporte, cédula profesional).

¿Cómo localizar los kioscos?

Las autoridades capitalinas recomiendan varios canales oficiales para ubicar el kiosco más cercano:



Portal de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF):

En el sitio oficial de la SAF se encuentra un apartado de "Ubicación de oficinas y centros de pago" , donde se puede consultar un mapa con direcciones, horarios y servicios disponibles por módulo.



App CDMX:

La aplicación móvil del gobierno de la Ciudad de México permite localizar kioscos, oficinas y otros servicios públicos cercanos, utilizando la geolocalización del teléfono.

Con esta red de kioscos, el gobierno capitalino busca acercar los servicios a la ciudadanía y agilizar el cumplimiento de obligaciones.

