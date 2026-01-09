Marchas, bloqueos y movilizaciones hoy viernes 9 de enero en CDMX; ¿transitas por alguna de las vialidades afectadas?
La mayoría de las movilizaciones sociales que podrían afectar los desplazamientos se realizarán en la alcaldía Cuauhtémoc.
El próximo lunes 12 de enero de 2026, millones de estudiantes regresarán a las aulas tras las vacaciones de invierno. Sin embargo, aunque madres y padres de familia aún no retoman por completo sus actividades habituales, este viernes ya se registran importantes afectaciones a la movilidad. En adn Noticias te informamos dónde habrá bloqueos y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX) hoy.
Cierres viales por manifestacioes en CDMX hoy
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto (C5), en la capital se esperan:
- 4 concentraciones
- 1 cita agendada
- 1 rodada motociclista
- 2 rodadas ciclistas
- 9 eventos de esparcimiento
¿En qué partes de CDMX habrá marchas y manifestaciones hoy 9 de enero 2026?
Entre las movilizaciones sociales que podrían afectar los desplazamientos se encuentran las siguientes, cabe destacar que la mayoría se localizan en la alcaldía Cuauhtémoc:
- COLECTIVO "LIRIOS BUSCADORES DE IZCALLI"
Cuauhtémoc
Hora: 07:30
Lugar: Estación "Buenavista", línea "B" del Sistema de Transporte Colectivo Metro
Eje 1 Norte Mosqueta y Av. Insurgentes Norte,
Col. Buenavista, Alc. Cuauhtémoc
Demanda: Abordarán transporte para concluir con la brigada de búsqueda generalizada de personas desaparecidas en la región del Valle de Cuautitlán- Teoleoyucan
Aforo: 50
- COLECTIVA "SOMOS ELLAS"
Iztapalapa
Hora: 09:00
Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa
Demanda: Realizarán un acompañamiento para respaldar a una víctima de violación y exigir que el presunto agresor sea debidamente investigado y vinculado a proceso conforme a derecho, así como para rechazar que cualquier creencia religiosa sea utilizada como pretexto para cometer o justificar este delito
Aforo: 30
Consejos para evitar el tráfico en CDMX por bloqueos o manifestaciones
Para minimizar las afectaciones y evitar el congestionamiento vial se recomienda:
- Consulta en tiempo real: revisa apps de tránsito y redes oficiales para cortes viales y rutas recomendadas.
- Planifica con margen: sal temprano si tienes compromisos y considera rutas alternas.
- Transporte público: si es posible, utiliza metro, Metrobús o RTP; mantente atento a indicaciones de seguridad y a posibles cambios de operación.
