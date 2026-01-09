Marchas, bloqueos y movilizaciones hoy viernes 9 de enero en CDMX; ¿transitas por alguna de las vialidades afectadas?

El próximo lunes 12 de enero de 2026, millones de estudiantes regresarán a las aulas tras las vacaciones de invierno. Sin embargo, aunque madres y padres de familia aún no retoman por completo sus actividades habituales, este viernes ya se registran importantes afectaciones a la movilidad. En adn Noticias te informamos dónde habrá bloqueos y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX) hoy.

Cierres viales por manifestacioes en CDMX hoy

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto (C5), en la capital se esperan:



4 concentraciones

1 cita agendada

1 rodada motociclista

2 rodadas ciclistas

9 eventos de esparcimiento

¿En qué partes de CDMX habrá marchas y manifestaciones hoy 9 de enero 2026?

Entre las movilizaciones sociales que podrían afectar los desplazamientos se encuentran las siguientes, cabe destacar que la mayoría se localizan en la alcaldía Cuauhtémoc:



COLECTIVO "LIRIOS BUSCADORES DE IZCALLI"

Cuauhtémoc

Hora: 07:30

Lugar: Estación "Buenavista", línea "B" del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Eje 1 Norte Mosqueta y Av. Insurgentes Norte,

Col. Buenavista, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Abordarán transporte para concluir con la brigada de búsqueda generalizada de personas desaparecidas en la región del Valle de Cuautitlán- Teoleoyucan

Aforo: 50



COLECTIVA "SOMOS ELLAS"

Iztapalapa

Hora: 09:00

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa

Demanda: Realizarán un acompañamiento para respaldar a una víctima de violación y exigir que el presunto agresor sea debidamente investigado y vinculado a proceso conforme a derecho, así como para rechazar que cualquier creencia religiosa sea utilizada como pretexto para cometer o justificar este delito

Aforo: 30

Consejos para evitar el tráfico en CDMX por bloqueos o manifestaciones

Para minimizar las afectaciones y evitar el congestionamiento vial se recomienda:



Consulta en tiempo real: revisa apps de tránsito y redes oficiales para cortes viales y rutas recomendadas.

Planifica con margen: sal temprano si tienes compromisos y considera rutas alternas.

Transporte público: si es posible, utiliza metro, Metrobús o RTP; mantente atento a indicaciones de seguridad y a posibles cambios de operación.

