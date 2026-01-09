Familia de la bebé Jazlyn y abuelita heroína en explosión de Iztapalapa, sigue sin indemnización por daños

La bebé Jazlyn Azulet sobrevivió a la explosión de pipa en Iztapalapa gracias al sacrificio de su abuelita heroína Alicia Matías, quien la protegió con su cuerpo durante el flamazo en CDMX, pero la familia aún no recibe la reparación del daño ni indemnización



Tras el accidente en el Puente de la Concordia, la pequeña Jazlyn fue trasladada a Texas para tratamiento médico especializado por quemaduras graves, mientras la abuelita heroína falleció, dejando a la familia en disputa por apoyo económico y sin sentencia judicial

La madre de Jazlyn y otros afectados del siniestro en Iztapalapa niegan haber recibido pago alguno por daños, a pesar de promesas oficiales, destacando la falta de indemnización para sobrevivientes como la bebé Jazlyn y la memoria de la abuelita heroína Alicia

Jazlyn Azulet regresó a casa en México después de 70 días de recuperación, simbolizando esperanza para la familia, pero persiste la lucha por reparación del daño tras la explosión de gas en CDMX, involucrando a autoridades y posibles disputas con el padre biológico

La historia de la abuelita heroína en Iztapalapa inspira, con Jazlyn como milagro viviente, sin embargo, la familia affected sigue sin indemnización ni cierre legal, urgiendo justicia por el flamazo que cobró vidas y dejó secuelas en la bebé rescatada

Medios reportan que, pese a medalla póstuma para Alicia Matías, la reparación del daño para la bebé Jazlyn y su familia en CDMX permanece pendiente, con llamados a acelerar procesos judiciales tras la explosión de pipa en septiembre 2025