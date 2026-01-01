La ciudad vuelve al caos: Reportan mucha afluencia en carreteras y centrales camioneras de CDMX

El regreso de viajeros a la Central Camionera del Norte inició desde el 1 de enero de 2026, con un aumento gradual de pasajeros que retornan a la Ciudad de México (CDMX) tras las fiestas decembrinas. La mayoría proviene de estados cercanos como Puebla, Querétaro e Hidalgo.

De acuerdo con el reporte de la periodista Diana Gómez, de adn Noticias, la terminal presenta alta ocupación en salas de espera y andenes, aunque sin incidentes mayores. Las autoridades aplican operativos regulares para ordenar el flujo.

Aumento progresivo de pasajeros

El flujo crece conforme avanzan los primeros días del año. Muchos viajeros adelantan su regreso para evitar aglomeraciones posteriores.

Esto permite una reincorporación escalonada a la vida laboral y reduce la presión en los servicios urbanos.

Alta afluencia vehicular en carreteras de acceso a la CDMX

La Guardia Nacional Carreteras y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportaron un incremento notable en la circulación vehicular en las principales autopistas que conectan con la CDMX, como la:



México–Querétaro

México–Puebla

México–Toluca

🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢

Libramiento Cuernavaca, km 84, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Se restablece la circulación en carriles centrales. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️ — CAPUFE (@CAPUFE) January 1, 2026

Las autoridades informaron que se presentan tiempos de traslado más largos y circulación lenta en casetas y entronques. Por ello, se recomienda planear el viaje con anticipación, revisar el estado de las carreteras en canales oficiales y respetar límites de velocidad.

Operativos de seguridad y logística

Personal de seguridad orienta a los usuarios y vigila equipaje y accesos. La presencia institucional busca prevenir robos y desorden.

#NavidadSegura l Si vienes a la #CiudadDeMéxico en esta temporada, disfruta con tranquilidad tu visita, la #SSC te comparte las siguientes recomendaciones. 👇🏻

Recuerda, ante cualquier emergencia, la Policía está cerca de ti para apoyarte las 24 horas del día. 🚓… pic.twitter.com/q253pS7q7u — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 1, 2026

Estas medidas refuerzan la percepción de seguridad en una de las terminales más transitadas del país.

Transporte público y movilidad

El Metro opera con horarios especiales y la estación Autobuses del Norte facilita el traslado inmediato hacia otros puntos de la ciudad. La estación Autobuses del Norte (Línea 5) facilita el traslado directo desde la terminal.

Aumenta afluencia en Central de Autobuses del Norte por año nuevo

También hay disponibilidad de taxis autorizados y aplicaciones de movilidad para viajes más directos.

Recomendaciones para los viajeros

Para un regreso sin complicaciones:



Verifica horarios de autobuses en taquillas o apps oficiales de líneas como ADO, ETN o Primera Plus

Cuida tus pertenencias en todo momento, especialmente maletas pesadas

Si viajas con familia, considera rutas menos concurridas dentro de la ciudad

Consulta actualizaciones en tiempo real por posibles cambios debido a demanda o condiciones climáticas

Lleva identificación y boletos a la mano para agilizar procesos

