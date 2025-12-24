No caigas en el corralón, habrá restricciones vehiculares por el Hoy No Circula del 24 y 25 de diciembre

Muchas personas aprovechan la Nochebuena y Navidad para salir y visitar a sus familias y par que tomes previsiones y no te multen en adn Noticias te decimos cómo aplicará el Hoy No Circula el 24 y 25 de diciembre.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula el 24 y 25 de diciembre?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente ( Sedema ), el Hoy No Circula del 24 y 25 de diciembre aplica de las 05:00 a las 22:00 horas en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El miércoles 24 de diciembre no pueden circular los autos con engomado rojo y terminación de placa 3 y 4. Mientras que el 25 de diciembre los vehículos que tendrán restricciones son los engomado verde y terminación de placa 1 y 2. Las restricciones aplican en las 16 alcaldías de la CDMX y en los siguientes municipios de Edomex:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Qué autos pueden circular todos los días?

Es importante señalar que los vehículos con hologramas 0 y 00, los autos eléctricos e híbridos pueden circular todos los días sin importar su engomado o dígito de placas.

Si tu coche no tiene alguna de las características antes mencionadas y circulas cuando te toca descansar podrás ser acreedor a una multa de entre 20 y 30 UMAs, es decir entre 2 mil y 3 mil pesos, además podrían enviar tu coche al corralón.

¿Cometiste una infracción? Recupera los puntos de tu licencia paseando perros en CDMX

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.