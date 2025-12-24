inklusion.png Sitio accesible
No caigas en el corralón, habrá restricciones vehiculares por el Hoy No Circula del 24 y 25 de diciembre

¿Planeas salir con tu coche en Navidad? Conoce cómo aplicará el Hoy No Circula el 24 y 25 de diciembre en el Valle de México.

Multa por no respetar el Hoy No Circula
Restricciones vehiculares el 24 y 25 de diciembre|Itandehui Cervantes | adn Noticias
Notas,
Ciudad

Escrito por:  Itandehui Cervantes

Muchas personas aprovechan la Nochebuena y Navidad para salir y visitar a sus familias y par que tomes previsiones y no te multen en adn Noticias te decimos cómo aplicará el Hoy No Circula el 24 y 25 de diciembre.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula el 24 y 25 de diciembre?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente ( Sedema ), el Hoy No Circula del 24 y 25 de diciembre aplica de las 05:00 a las 22:00 horas en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El miércoles 24 de diciembre no pueden circular los autos con engomado rojo y terminación de placa 3 y 4. Mientras que el 25 de diciembre los vehículos que tendrán restricciones son los engomado verde y terminación de placa 1 y 2. Las restricciones aplican en las 16 alcaldías de la CDMX y en los siguientes municipios de Edomex:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Chicoloapan
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

¿Qué autos pueden circular todos los días?

Es importante señalar que los vehículos con hologramas 0 y 00, los autos eléctricos e híbridos pueden circular todos los días sin importar su engomado o dígito de placas.

Si tu coche no tiene alguna de las características antes mencionadas y circulas cuando te toca descansar podrás ser acreedor a una multa de entre 20 y 30 UMAs, es decir entre 2 mil y 3 mil pesos, además podrían enviar tu coche al corralón.

