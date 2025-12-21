El legado de la “Abuelita heroína” está vivo y CDMX crea el Premio Alicia Matías

inklusion.png Sitio accesible
Ciudad

Escrito por:  Ximena Ochoa

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada Molina, anunció la creación del Premio Alicia Matías, en honor a la Abuelita heroína , un reconocimiento que distinguirá actos heroicos realizados por la ciudadanía en situaciones de emergencia.

El galardón llevará el nombre de la mujer que protegió con su cuerpo a su nieta durante la explosión de una pipa de gas LP ocurrida en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

¿Por qué crear un premio en honor a la abuelita heroína?

Durante un mensaje público, Brugada explicó que el premio busca honrar la valentía y solidaridad mostradas por personas comunes ante escenarios de alto riesgo.

El reconocimiento se denominará Alicia Matías en recuerdo a su actuación en este accidente. A las víctimas y a las familias les reiteramos que no están solas ni solos; los procesos de recuperación llevarán tiempo”, expresó este domingo 21 de diciembre.

¿Quién fue Alicia Matías, la abuelita heroína?

Alicia Matías es una mujer originaria del oriente de la Ciudad de México que se convirtió en símbolo de valentía y amor durante la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, ocurrida el 10 de septiembre.

En medio del incendio y las llamas provocadas por el siniestro, Alicia protegió con su propio cuerpo a su nieta Jazlyn Azuleth, evitando que resultara con lesiones de gravedad.

Falleció días después en el Hospital Magdalena de las Salinas, debido a las lesiones que sufrió.

Joven de 16 años sobrevivió a explosión de pipa en Iztapalapa y grabó el momento

Indemnización histórica por explosión en el Puente de la Concordia

A tres meses del siniestro, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que la empresa Silza, propietaria de la pipa involucrada, asumió su responsabilidad y acordó una indemnización total de 480 millones de pesos para las víctimas.

La titular del organismo, Bertha Alcalde Luján, detalló que las investigaciones acreditaron omisiones atribuibles a la empresa, lo que permitió la firma de acuerdos reparatorios.

Hasta ahora, se ha cubierto el 90% del monto, equivalente a 430 millones de pesos, distribuidos entre familiares de personas fallecidas, lesionados y víctimas con daños materiales o afectaciones psicológicas.

Investigación y acompañamiento a víctimas

Para esclarecer los hechos, la FGJCDMX desplegó 16 especialidades forenses y elaboró más de 270 dictámenes técnicos, que incluyeron análisis de la vialidad, topografía, condiciones mecánicas del vehículo y revisión de videograbaciones.

Clara Brugada subrayó que ninguna indemnización puede reparar la pérdida de una vida humana, pero reiteró el compromiso del gobierno capitalino de acompañar a las víctimas durante su recuperación.

