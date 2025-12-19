Bloqueos en CDMX hoy 19 de diciembre: Marchas y cierres viales

Hoy viernes 19 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México (CDMX) habrá diversas manifestaciones, bloqueos y eventos de esparcimiento que afectarán varias vialidades importantes de la capital. Aquí te dejamos un resumen de lo más destacado para que tomes tus precauciones.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, este día se prevén 7 concentraciones, una rodada motociclista y varios eventos de esparcimiento.

Bloqueos y Manifestaciones programadas en la CDMX hoy

COLECTIVO "HASTA ENCONTRARLES" CIUDAD DE MÉXICO

Cuauhtémoc y Benito Juárez

Hora: 06:30

Lugar 1: Estación "Chabacano", líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc

Hora: 07:30

Lugar 2: Estación "Mixcoac", línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Av. Revolución y Andrea del Sarto, Col. Mixcoac, Alc. Benito Juárez

Demanda: "Jornada de Búsqueda por Patrones en las Barrancas de Álvaro Obregón", abordarán transporte para continuar con la brigada de búsqueda de personas desaparecidas en la zona poniente de la ciudad

Organizaciones en apoyo: Colectivo "Una Luz en el Camino CDMX" y "Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional"

Aforo: 70



COLECTIVO DESAPARECER EN LA PERIFERIA

Cuauhtémoc

Hora: 08:00

Lugar: Palacio Nacional

Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Manifestación Pacifica, con el fin de visibilizar y darles voz a personas desaparecidas en el Valle de México, así mismo llevarán a cabo la entrega de un pliego petitorio, donde exhortan a las autoridades el garantizar una atención integral a las familias de personas desaparecidas y colocaran un tendedero con retratos y fichas de búsqueda.

Organizaciones en apoyo: Por las 40 Horas, Colectivo Boca Negra, Red de Defensoras Oriente Ciudad de México y Estado de México, Amor no es Violencia A.C. Y Sueña Dignidad

Aforo: 150

Opciones viales ante los bloqueos en CDMX hoy

Para evitar contratiempos, se recomienda a la población tomar precauciones y evitar las zonas donde se llevarán a cabo las movilizaciones y concentraciones.

Asimismo si necesitas conocer rutas alternativas o desvíos, puedes acceder al Centro de Orientación Vial de la CDMX .

