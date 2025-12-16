Borrón y cuenta nueva, la CDMX condonará multas de tránsito de 2025

Tener multas de tránsito puede convertirse en una pesadilla pues podrías tener problemas al realizar otros trámites vehiculares como la verificación, por ello, el gobierno capitalino anunció que condonará las fotomultas y aquí te decimos para quiénes aplica y cómo hacer el registro.

Condonarán fotomultas en CDMX

Como parte del programa de regularización con beneficios fiscales incluido en el Paquete Económico , se dio a conocer que habrá un descuento de hasta 90% en las multas y fotomultas generadas en 2025. Pero es muy importante que tomes en consideración que este descuento aplica para todas las infracciones con excepción de:



Multas en carriles confinados

Infracciones derivadas de hechos que impliquen lesiones

Multas vinculadas con delitos

Requisitos y cómo aplicar a la condonación

Para solicitar la condonación o cancelación de multas , los automovilistas deben cumplir con los siguientes requisitos:



Identificación oficial (original y copia), puede ser la credencial para votar, pasaporte o cartilla de Servicio Militar.



(original y copia), puede ser la credencial para votar, pasaporte o cartilla de Servicio Militar. Documentos de acreditación de personalidad jurídic a, personas morales:c (acta constitutiva, Poder Notarial e Identificación Oficial del representante o apoderado); personas físicas: (arta Poder firmada ante dos testigos con ratificación de las firmas ante Notario Público).



a, personas morales:c (acta constitutiva, Poder Notarial e Identificación Oficial del representante o apoderado); personas físicas: (arta Poder firmada ante dos testigos con ratificación de las firmas ante Notario Público). Escrito libre donde se señale el propósito de su promoción con nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal, número de teléfono y domicilio.

Posteriormente deberás acudir a la Oficialía de partes de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México ubicada en calle Dr. Lavista número 14, colonia Doctores, alcaldía Cuhahtémoc en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

Al llegar, tendrás que presentar todos los requisitos y recibirás el escrito y los documentos anexos. Se analiza el caso y se emite una resolución definitiva para después notificar la respuesta al solicitante.

