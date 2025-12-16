Mejor no manejes: Costo de la multa por no pasar el alcoholímetro de fiestas decembrinas en CDMX

Desde el pasado viernes 12 de diciembre se puso en marcha el programa “Conduce sin Alcohol” por motivos de las fiestas decembrinas, por lo cual en todas y cada una de las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) se están montando operativos de alcoholímetro las 24 horas del día y en puntos estratégicos.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la capital de México, el no pasar la prueba de alcoholemia podría representar una multa de hasta 6 mil 788 pesos, esto con base en el valor actual de la UMA en el país.

¡Si tomas, no manejes!🛑

Habrá más de mil puntos de alcoholímetro en #CDMX las 24 horas del día hasta enero de 2026🚗https://t.co/hR19c77820 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 13, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto es el alcohol máximo permitido para manejar en la CDMX?

A pesar de las multas y sanciones que aplican para las personas que no pasan el alcoholímetro , es importante mencionar que en el Reglamento de Tránsito de la CDMX también se tiene estipulado cuánto es el máximo de alcohol que pueden tener en el cuerpo las y los conductores.

Las cantidades de esta sustancia son:

Más de 0.8 gramos de alcohol por litro de sangre

Más de 0.4 miligramos de alcohol por litro de aire espirado

Vale la pena mencionar que también se pueden aplicar sanciones para las personas que se nieguen a realizar la prueba de alcoholímetro en el país.

¿Qué pasa si no paso el alcoholímetro?

De acuerdo con el artículo 50 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, las sanciones que se pueden aplicar para las personas que no pasen la prueba de alcohol en estas fiestas de Navidad o Año Nuevo, son:

Multa de hasta 60 veces el valor de la UMA

Arresto administrativo de más de 24 horas

Resta en los puntos de la licencia

Remisión del vehículo infractor al corralón

Inicia operativo “Conduce sin Alcohol” por fiestas decembrinas en CDMX

¿Cuándo termina el programa Conduce sin Alcohol de la CDMX?

Será hasta el próximo 11 de enero del 2026 que termine oficialmente el programa “Conduce sin Alcohol” permanente en las calles de la capital, esto según con lo establecido por el Gobierno de la Ciudad de México.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.