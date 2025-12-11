Tradición otomí en la Basílica; peregrina lleva cuadro de semillas de la Virgen de Guadalupe para celebrarla

En la antesala del Día de la Virgen de Guadalupe , la llegada de peregrinos a la Ciudad de México (CDMX) no sólo deja historias de fe y resistencia, sino también expresiones culturales que viajan cientos de kilómetros.

Este jueves 11 de diciembre, una de las piezas que más llamó la atención en los alrededores de la Basílica fue una imagen elaborada con la tradicional técnica del cuadro de semillas, originaria de Ixtenco, Tlaxcala .

🕯️✨ La fe se siente en cada paso

Una tradición que viaja en peregrinación

La imagen, decorada con maíz, frijol, cebada y otras semillas nativas, fue elaborada por primera vez por una devota tlaxcalteca que, movida por un milagro que atribuye a la Virgen , quiso rendirle homenaje mediante el arte de su comunidad.

“En Ixtenco se realizan los cuadros de semilla, como lo están viendo”, explicó el peregrina. “Es la primera vez que lo elaboro; allá todos son artesanos, pero dije: ‘Yo quiero hacer algo’, más que nada por el milagro que la Virgen hizo conmigo”.

La pieza, que muestra un profundo arraigo a la identidad otomí-tlaxcalteca, se convirtió en uno de los símbolos más representativos del día, reflejando cómo la creatividad y la fe pueden entrelazarse en una misma expresión.

A horas de “las mañanitas”, peregrinos siguen llegando a la Basílica

Peregrinación en relevos desde Tlaxcala

La imagen de semillas no llegó sola: formó parte de una peregrinación de aproximadamente 50 personas provenientes de Ixtenco, quienes viajaron a la capital corriendo en relevos, una modalidad que refuerza el trabajo colectivo y la resistencia del grupo.

“Salimos a las ocho de la noche y llegamos ahorita (a las 08:00 horas)”, relató Eugenia, una de las participantes. El relevo continuo permitió que la pieza artesanal llegara intacta y sin daño, pese al movimiento constante.

Jóvenes caminan más de tres días desde Puebla

Mientras la imagen tlaxcalteca captaba la atención del público, otro grupo proveniente de Santa Catarina, San Francisco Totimehuacán, en Puebla, compartió su experiencia tras caminar tres días completos cruzando la zona del volcán.

Cargando una figura de aproximadamente 20 kilos, se turnaron durante el trayecto para no detener el paso. “El ánimo es venir a visitarla y pedirle fuerza”, comentó uno de los peregrinos.

Una víspera llena de simbolismos

A un día del 12 de diciembre, la presencia del cuadro de semillas resalta no solo por su belleza artesanal, sino porque encapsula la devoción de una comunidad entera.

Su llegada a la Basílica recuerda que las tradiciones indígenas siguen vivas y que, cada año, encuentran nuevas formas de expresarse en honor a la Virgen de Guadalupe.

