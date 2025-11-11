inklusion.png Sitio accesible
Robo en joyería de Plaza San Jerónimo desata una balacera y terror en CDMX

La SSC CDMX señaló que se registraron dos detonaciones de arma de fuego al interior de la Plaza San Jerónimo; denuncia robo de miles de pesos en joyería.

Escrito por: Yael Toribio

Durante la noche de este martes 11 de noviembre se registró una intensa movilización policiaca al interior de Plaza San Jerónimo en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México (CDMX), esto tras el reporte de un asalto al interior de una de las joyerías del centro comercial.

A través de un comunicado emitido por la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), se señaló que varios sujetos encapuchados y armados, ingresaron a la joyería en cuestión para robar miles de pesos en productos de alta calidad.

Información en desarrollo.

