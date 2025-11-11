inklusion.png Sitio accesible
Encuentran a persona sin vida en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc

El hallazgo se dio en la calle Doctor Barragán de la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc; peritos laboran en la zona para el levantamiento del cuerpo.

Publicado por: Yael Toribio

  • Una persona fue localizada sin vida al interior de un departamento ubicado en la colonia Doctores
  • El hallazgo se dio en la calle Doctor Barragán
  • Peritos de la Fiscalía CDMX arribaron a la zona para los trabajos correspondientes
  • Iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos
CDMX
