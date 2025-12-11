Diciembre es de la Morenita: Horarios de misas, rosarios y mañanitas este 11 y 12 en la Basílica de Guadalupe

inklusion.png Sitio accesible
Escrito por: Ximena Ochoa

La Basílica de Guadalupe se alista para recibir a millones de peregrinos este 2025, quienes llegarán desde distintos puntos de México y del extranjero para conmemorar una de las celebraciones religiosas más importantes del país: el Día de la Virgen de Guadalupe .

Como cada año, la devoción se manifiesta en ofrendas, cantos, rezos y un extenso programa litúrgico que abarca el jueves 11 y el viernes 12 de diciembre, fechas que recuerdan las apariciones de la Morenita del Tepeyac en 1531.

A continuación, la programación día por día y las recomendaciones oficiales para quienes asistirán al recinto mariano más visitado del mundo después del Vaticano .

Actividades del jueves 11 de diciembre

El 11 de diciembre marca la antesala del día grande y concentra celebraciones profundas para los devotos.

  • 09:00 horas – Misa Capitular
    Tema: Testigos Guadalupanos: defensores de los valores del Reino de Dios
    Preside: M.I. Canónigo Gerardo Pérez Gómez
  • 17:00 horas – Vísperas Solemnes
  • 17:45 horas – Homenaje del Clero, Agentes de Pastoral y Empleados del Santuario
  • 18:30 horas – Serenata Guadalupana del Pueblo de México y América
  • 23:00 horas – Akathistos Guadalupano
    Capilla de Música – Schola Cantorum

Actividades del viernes 12 de diciembre

El 12 de diciembre es el día central de la conmemoración y comienza con la emotiva serenata a la Virgen.

  • 00:00 horas – Mañanitas a la Virgen
    Solemne Celebración Eucarística a cargo del Cabildo Colegial de Guadalupe
  • 03:00 horas – Misa de los Concheros y Trabajadores de la Construcción
  • 05:00 horas – Misa Muy de Mañana
  • 07:00 horas – Misa de las Comunidades de Vida Consagrada
  • 10:00 horas – Oficio de Lecturas
  • 12:00 horas – Misa de las Rosas
    Preside el Cardenal Carlos Aguiar Retes
  • 17:00 horas – Rosario Solemne (Altar Mayor)
  • 19:00 horas – Rosario del Encuentro Guadalupano (Atrio de la Basílica)

A horas de “las mañanitas”, peregrinos siguen llegando a la Basílica

Una celebración que une a millones

La festividad guadalupana no solo representa un acto de fe, sino también un evento de identidad nacional. De acuerdo con autoridades eclesiásticas, para este 2025 se esperan nuevamente aforos masivos, con peregrinaciones provenientes de América Latina, Estados Unidos y diversas regiones del país.

Para garantizar un flujo seguro, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) activó el Programa Basílica 2025 , que incluye dispositivos de seguridad, atención médica y orientación para visitantes.

Recomendaciones para peregrinos

Las autoridades capitalinas emitieron lineamientos clave para garantizar un ambiente seguro:

  • Mantenerse en grupo y no separarse de familiares
  • Supervisar de forma especial a niños, adultos mayores y personas con discapacidad
  • Usar ropa abrigadora en capas y mantenerse hidratado
  • Portar identificación
  • Consumir alimentos solo en lugares autorizados
  • Evitar pirotecnia
  • No tirar basura
  • Identificar rutas de evacuación y módulos de ayuda

Voluntarios con chalecos rosas y personal de emergencia estarán distribuidos en toda la zona para apoyar a los asistentes.

