Avenidas y calles cerradas por la peregrinación de la Virgen de Guadalupe a la Basílica

Autoridades de tránsito informaron que varias avenidas y calles del norte de la Ciudad de México (CDMX) permanecerán cerradas debido a la tradicional peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe hacia la Basílica, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Miles de fieles participan en esta procesión anual para rendir homenaje y agradecer favores a la "morenita del Tepeyac". Para este año, las autoridades estiman que alrededor de 13.5 millones de personas llegarán, tanto de la capital como de otras entidades del país.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Si visitas la Basílica de Guadalupe este 11 y 12 de diciembre, sigue las recomendaciones:



➡️Usa ropa abrigadora

➡️En caso de emergencia, atiende las indicaciones de las autoridades

➡️No obstruyas las áreas de evacuación

➡️No utilices pirotecnia#LaPrevencionEsNuestraFuerza pic.twitter.com/D74MZPJeSW — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 9, 2025

¿Qué calles están cerradas por la peregrinación a la Basílica de la Virgen de Guadalupe?

Las autoridades locales han implementado cierres viales en puntos estratégicos para garantizar la seguridad tanto de los peregrinos como de los conductores.

El Centro de Orientación Vial de la SSC de la Ciudad de México anunció los cortes viales programados para el viernes 12 de diciembre de 2025:



Calzada de Guadalupe, a la altura del Eje 4 Norte

Calle 5 de Febrero, bloqueada desde el Eje 4 Norte / Avenida Euzkaro

Calzada de los Misterios

Cantera

Fray Juan de Zumárraga, en su tramo entre Calzada de los Misterios y 5 de Febrero, designada sólo como acceso peatonal hacia la Basílica.

Se recomienda a los automovilistas anticipar y planificar sus desplazamientos con tiempo, pues se prevén fuertes congestionamientos en las zonas aledañas.

#PrecauciónVial | Por arribo de #Peregrinos a la @INBGuadalupe, considera corte a la circulación en ambos cuerpos de Calz. de Guadalupe a la altura de Eje 4 Norte, así como de Calz. de los Misterios y Cantera, @TuAlcaldiaGAM. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/NQcWf993YX — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 10, 2025

Alternativas viales por peregrinación a la Basílica de Guadalupe

Como rutas alternas para evitar el tráfico y otros percances:



Avenida Insurgentes

Ferrocarril Hidalgo

Eje 2 Norte

#LaGuadalupana | Cada 12 de diciembre, México despierta con un mismo latido: el de millones de voces que cantan, agradecen y se encomiendan a la Virgen de Guadalupe. 💙🌹⁣

⁣

Desde la medianoche, la Basílica se llena de oración y esperanza. Las misas, oficios y momentos de… pic.twitter.com/mH9XPlnaxt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 10, 2025

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.