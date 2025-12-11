inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

María Corina Machado pide en Oslo bloquear la financiación que "sostiene la represión" de Maduro

Avenidas y calles cerradas por la peregrinación de la Virgen de Guadalupe a la Basílica

Se recomienda a los automovilistas anticipar y planificar sus desplazamientos con tiempo, pues se prevén fuertes congestionamientos.

calles cerradas por peregrinación a la Basílica hoy
Basílica de Guadalupe hoy|Archivo TV Azteca
Notas,
Ciudad

Escrito por: Majo Santillán González

Autoridades de tránsito informaron que varias avenidas y calles del norte de la Ciudad de México (CDMX) permanecerán cerradas debido a la tradicional peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe hacia la Basílica, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Miles de fieles participan en esta procesión anual para rendir homenaje y agradecer favores a la "morenita del Tepeyac". Para este año, las autoridades estiman que alrededor de 13.5 millones de personas llegarán, tanto de la capital como de otras entidades del país.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué calles están cerradas por la peregrinación a la Basílica de la Virgen de Guadalupe?

Las autoridades locales han implementado cierres viales en puntos estratégicos para garantizar la seguridad tanto de los peregrinos como de los conductores.

El Centro de Orientación Vial de la SSC de la Ciudad de México anunció los cortes viales programados para el viernes 12 de diciembre de 2025:

  • Calzada de Guadalupe, a la altura del Eje 4 Norte
  • Calle 5 de Febrero, bloqueada desde el Eje 4 Norte / Avenida Euzkaro
  • Calzada de los Misterios
  • Cantera
  • Fray Juan de Zumárraga, en su tramo entre Calzada de los Misterios y 5 de Febrero, designada sólo como acceso peatonal hacia la Basílica.

Se recomienda a los automovilistas anticipar y planificar sus desplazamientos con tiempo, pues se prevén fuertes congestionamientos en las zonas aledañas.

Alternativas viales por peregrinación a la Basílica de Guadalupe

Como rutas alternas para evitar el tráfico y otros percances:

  • Avenida Insurgentes
  • Ferrocarril Hidalgo
  • Eje 2 Norte

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
CDMX

LO MÁS VISTO