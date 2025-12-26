Encierran a gatito toda la semana en cantina de Venustiano Carranza, denuncian maltrato animal

Una usuaria pide ayuda de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (Agatan) para apoyar a un gatito encerrado en una cantina de la alcaldía Venustiano Carranza, que solo abre los fines de semana.

El animal no tiene comida ni agua, por lo que ella se ha organizado para alimentarlo todos los días, pues durante el día y la noche ha estado maullando.

