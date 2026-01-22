Comienza venta de productos para San Valentín en el Mercado de Sonora

Ante la aproximación del 14 de febrero, Día de San Valentín, los locales del Mercado de Sonora ya comenzaron con la venta de artículos alusivos a la fecha, entre ellos peluches, los cuales nos pueden faltar.

Para esta fecha las parejas suelen comprar peluches de corazones, perritos, gatitos, osos y hello kittys. Los costos van desde los 55 pesos hasta los 2 mil 500 pesos.

