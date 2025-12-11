Mascotas llegan deshidratadas y atropelladas a la Basílica de Guadalupe

La Academia Multidisciplinaria (ALFAM) plantel Neza centro encabeza un operativo para cuidar a las mascotas que llegan junto a los peregrinos y que presentan lesiones. Un 10% de los animales se encuentran en un muy mal estado, inclusive en calidad de atropellados.

Los casos más graves se canalizan a la Agencia de Protección Animal de la CDMX para darles seguimiento para que después tengan una adopción responsable.