Mascotas llegan deshidratadas y atropelladas a la Basílica de Guadalupe
Decenas de mascotas, en su mayoría perros, llegan deshidratados, lastimados y hasta atropellados a la Basílica de Guadalupe; brigadas animales les brindan atención.
La Academia Multidisciplinaria (ALFAM) plantel Neza centro encabeza un operativo para cuidar a las mascotas que llegan junto a los peregrinos y que presentan lesiones. Un 10% de los animales se encuentran en un muy mal estado, inclusive en calidad de atropellados.
Los casos más graves se canalizan a la Agencia de Protección Animal de la CDMX para darles seguimiento para que después tengan una adopción responsable.