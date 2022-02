¿Tortillas piratas? Aprende a reconocerlas

En México y en el mundo es común encontrar productos piratas, clonados o de dudosa procedencia, pero ¿te imaginas comer tortillas piratas? Por increíble que parezca también las hay, ya que se han identificado tortillerías donde venden tortillas falsas, las cuales se venden a precios más accesibles que las normales.

A través de su página de Facebook, el Consejo Rector de la Tortilla Tradicional emitió una denuncia alertando sobre la apertura de “tortillerías piratas” en las que, haciendo uso de los logos del Gobierno Federal, venden tortillas de menor calidad, hechas con maíz rezagado, mezclado y harina de menor calidad.

Asimismo, el Consejo Rector de la Tortilla alertó sobre la existencia de tortillas hechas con kilos de días anteriores. Sin importarles si están echadas a perder, a estos se les conoce como “tronados”, que a simple vista parecen iguales, pero la calidad es completamente diferente.

Por esa razón, comerciantes y empresarios hicieron un llamado a las autoridades para solicitarles que realicen la investigación correspondiente para detectar los establecimientos en los que se venden tortillas piratas.

¿Cómo identificar una tortilla pirata?

A través de su sitio web, la Fundación de la Tortilla cuenta con una gran variedad de artículos que hablan sobre la producción de este rico y nutritivo alimento, desde la siembra, cosecha, preparación y nuevos métodos para su elaboración.

Precio

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) indica que, desde el pasado 6 de septiembre, el precio del kilogramo oscila entre los 13 y los 23.43 pesos, según la entidad federativa en que se consulte. En el caso del Estado de México y la CDMX, donde se detectaron las tortillas piratas, el precio va de los 16 a los 18 pesos por kilo, mismo que no ha tenido variación desde algunas semanas.

Por tanto, recomiendan no comprar tortillas donde el precio es menor a los señalados y mejor acudir a los comercios donde los precios sean similares a los del mercado, esto le dará certeza al consumidor que el producto que está adquiriendo es de calidad.

Color

El color es fundamental, recordando que de acuerdo al tipo de harina y maíz utilizado es la coloración que tendrán las tortillas, ya sean blanquecinas o amarillas. En 2019, a través de Twitter, la Fundación de la Tortilla alertó sobre el uso de colorantes artificiales, principalmente en tortillas elaboradas con maíz azul.

Al comprar tortillas es recomendable revisar que el color no sea muy intenso, y que cuando se envuelvan en papel o servilleta el color no se desprenda, incluso al momento de recalentarlas, no debería quedar ningún residuo de color.

Textura y olor

Las tortillas son de forma redonda, lisas de un lado, y del otro, suaves y con una fina capa de masa, sin mencionar que su aroma es casi imperceptible. Basado en esto es más fácil identificar cuando una tortilla es falsa o está hecha con productos de mala calidad.

Por ello, se recomienda verificar que la forma sea la tradicional, y que su textura no se demasiado áspera o seca.

Resistencia

La tortilla debe ser resistente, a pesar de ser delgadas y suaves, por lo que en caso de que se rompa fácilmente al tacto o al manipularla, es probable que se trate de una tortilla pirata.

Riesgos de consumir tortillas piratas

La tortilla es un alimento sumamente nutritivo, de ahí que sea un infaltable en la mayoría de los hogares mexicanos, ya que ayudan a mantener los dientes sanos y prevenir las caries, según un artículo publicado por la Fundación UNAM.

De acuerdo con Berenice Montaño Gómez, académica de la UNAM, las tortillas contienen fósforo, potasio, magnesio, niacina, y vitaminas A, D, E, B1 y B2.

Por su parte, Sergio Joaquín Muñoz, líder del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana declaró en conferencia de prensa que es importante tener en cuenta que debido al precio de los insumos y elaboración, es imposible vender la tortilla a un precio menor al que se comercializa actualmente en la mayoría de los establecimientos.

El pasado 18 de febrero de 2022, se llevaron a cabo algunas regulaciones en el NOM 187 con relación a la tortilla, cuyo objetivo es salvaguardar este alimento clave en la gastronomía mexicana, promover la buena alimentación y proteger los derechos del consumidor, entre otros puntos.

Además, contempla clasificar a las tortillas en tres tipos: de maíz nixtamalizado, de harina de maíz nixtamalizado y, tortilla combinada de maíz nixtamalizado y harina de maíz nixtamalizado. Dichas clasificaciones deben estar visibles en etiquetados, anuncios y en las tortillerías.

Del mismo modo, se prohíbe el uso de colorantes, blanqueadores o cualquier otro aditivo que busque sustituir o imitar algún ingrediente de la tortilla. Por ahora, la NOM 187 se encuentra en un periodo de consulta pública en donde los ciudadanos pueden solicitar cambios en la redacción o agregar comentarios.

Grandes cambios en la regulación de la tortilla. Participa en la consulta pública y emite tus comentarios.

Gracias por su apoyo @A_GuatiRojo @AlexSvarch https://t.co/jfxPTi4SKL — Fundación Tortilla (@fundaciontorti) February 16, 2022

