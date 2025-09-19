¿Vives cerca? Estas son las zonas sísmicas de CDMX donde los temblores se sienten más fuerte

Este 19 de septiembre, fecha marcada por los sismos de 1985 y 2017, la Ciudad de México (CDMX) realizó nuevamente el simulacro nacional de protección civil.

El ejercicio busca reforzar la cultura de prevención, especialmente en una urbe que se encuentra sobre suelos con distinta capacidad de amplificación sísmica.

Conviene recordar que la capital se divide en tres zonas sísmicas principales: la zona del lago, la de transición y la de lomas o cerros. Cada una determina cómo se perciben los temblores y la magnitud de sus efectos.

¿Te gustaría saber más sobre este fenómeno?

Zona del lago: donde más se amplifican los sismos

La zona del lago corresponde al antiguo lecho lacustre del Valle de México. El suelo blando amplifica las ondas sísmicas, provocando que incluso sismos moderados se sientan con gran fuerza.

Barrios como el Centro Histórico, Roma, Doctores y gran parte de Iztapalapa pertenecen a esta franja.

Es común que un movimiento telúrico genere daños más visibles aquí que en otras áreas, pues los edificios se balancean agresivamente debido a la inestabilidad del terreno.

Zona de transición: riesgo intermedio

En la zona de transición , el suelo comienza a ser más firme que en el lago, aunque aún conserva cierta vulnerabilidad. Los temblores se perciben con intensidad media, menor que en el centro, pero mayor que en zonas de cerro.

Entre las áreas incluidas en esta categoría están Coyoacán, Benito Juárez y partes de Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón —donde se localizó una nueva falla —. Aquí, aunque el riesgo es menor, todavía se requiere especial atención en las construcciones.

Zona de lomas o cerro: la más estable

Finalmente, la zona de lomas o cerro se asienta en suelos rocosos y firmes. Esto reduce la percepción de los temblores y los hace menos agresivos. Colonias como Santa Fe, el Pedregal y áreas de Tlalpan, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón forman parte de esta región.

Sin embargo, Protección Civil advierte que menor movimiento no significa ausencia de riesgo: un sismo fuerte puede provocar daños, sobre todo en edificaciones vulnerables.

México en el Cinturón de Fuego

La geografía mexicana también influye. El país se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico , donde interactúan las placas de Cocos, Rivera, Pacífico y Norteamérica.

Esta condición hace que México registre más de 90 sismos anuales con magnitudes superiores a 4 grados. Guerrero, Oaxaca y Michoacán son los estados cuyos temblores más afectan a la capital.

Los simulacros salvan la vida de los mexicanos

Conocer la zona sísmica en la que vivimos permite tomar mejores decisiones de prevención. Equipar los hogares con alertas sísmicas certificadas, participar en los simulacros y reforzar los inmuebles son pasos clave para salvar vidas.

La CDMX seguirá siendo vulnerable, pero la preparación puede marcar la diferencia.

